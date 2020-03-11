Наушные устройства — главный двигатель рынка носимых гаджетов

11 марта 2020 г., 17:45

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Как полагают эксперты из IDC, в 2019 г. устройства, ориентированные на слух, сформировали наиболее крупную продуктовую категорию мирового рынка носимых гаджетов. Ее объем достиг 170,5 млн устройств, за год увеличившись на рекордные 250,5%. Несмотря на то, что ключевыми для подобного рода устройств остаются качество звука и успешное шумоподавление, предлагаемые продукты расширяются новыми интересными опциями, такими как функции обучения или перевода.

Объем сегмента часов за год увеличился на 22,7%, с 75,3 до 92,4 млн устройств. В подкатегории умных моделей безальтернативным лидером по-прежнему остается Apple, контролирующая почти треть поставок. Однако, под конкурентным прессингом со стороны Samsung, Huawei и других, менее крупных вендоров, доля обладателя первой позиции впервые опустилась ниже 40%.

Недорогие браслеты оставались весьма востребованными рынком — их поставки за год выросли на 37,4%, до 69,4 млн гаджетов. Если учесть, что в последние несколько лет объем этого сегмента не превышал 48 млн, то улучшение крайне здоровое. Подобные продукты остаются в фокусе потребительского внимания, в том числе за счет внедрения функций (сообщения, напоминания), ранее свойственных исключительно умным часам.

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