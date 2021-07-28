Наушники LG Tone Free поддерживают Whispering Mode для конфиденциальности

28 июля 2021 г., 12:33

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Компания LG Electronics анонсировала беспроводные наушники TONE Free серии FP9 и FP8 2021 года.



При разработке новинки особый акцент был сделан на обеспечении превосходного прилегания и комфорта. Для этого LG объединила усилия с ведущей лабораторией эргономичного дизайна и проанализировала сотни ушей добровольцев. Благодаря результатам исследований дизайн изгиба (Arc Design) со штоком для наушников стал на 4,4 миллиметра короче, чем в предыдущих моделях. Это решение помогло достичь идеального баланса и сделать наушники максимально комфортными для активного образа жизни. А благодаря тому, что модели FP9 и FP8 имеют рейтинг IPX4, их можно носить во время интенсивных тренировок или даже в дождь.



В новых наушниках LG TONE Free появилась пространственная обработка (Headphone Spatial Processing) от Meridian Audio. Еще одним усовершенствованием стала функция 3D Sound Stage, которая расширяет звуковое пространство, делает его более объемным, для еще более захватывающего прослушивания. Увеличенные модернизированные динамики и диафрагмы с силиконовой окантовкой обеспечивают большую гибкость и движение. А также предоставляют возможность новым моделям TONE Free воспроизводить более мощные басы без ущерба для четкости или детализации.



Благодаря трем микрофонам в каждом наушнике новые FP9 и FP8 предлагают заметно лучшее качество звонков, делая голос пользователя четким и с меньшим внешним шумом. Новый режим Whispering Mode обеспечивает большую конфиденциальность при звонках с высокой четкостью звука. Благодаря ему пользователи могут держать правый наушник близко ко рту, как дистанционный микрофон, что подходит для осуществления и получения звонков в библиотеке или переполненном метро.



Новые модели идут в комплекте с зарядным кейсом с автоматической очисткой UVnano. Кейс поддерживает чистоту наушников, чтобы снизить возможность заражения инфекцей внутреннего уха. По результатам исследований светодиодный ультрафиолетовый стерилизатор UV-C LED, встроенный в кейсы TONE Free, всего за пять минут зарядки уменьшает количество бактерий на сетке динамиков на 99,9%.



Для дополнительной гигиены обе новые модели также оснащены медицинскими гипоаллергенными ушными амбушюрами, которые снижают риск раздражения кожи в слуховом канале.



Модели LG FP9 и FP8 могут подключаться к широкому спектру устройств, включая ПК и ноутбуки с Windows, а FP9 с функцией Plug & Wireless позволяет зарядному кейсу работать как мобильный роутер, что особенно удобно в самолетах. Подключив кейс к смартфону, игровой консоли или к другому совместимому устройству через кабель USB-C – AUX, пользователи могут почувствовать как полную свободу, так и звук с малой задержкой.



Для новинок заявлено до 10 часов воспроизведения без подзарядки, что в целом составляет 24 часа прослушивания при использовании с зарядным кейсом. А быстрая зарядка в течение пяти минут в кейсе дает целый час прослушивания. Для слушателей, которым требуется беспроводная зарядка, LG TONE Free серии FP8 имеет все необходимое.



В сочетании с приложением TONE Free новейшие наушники LG предоставляют еще больше возможностей, благодаря доступу к эквалайзеру, режиму окружающего звука, настройке сенсорного управления и функции Find My Earbuds, которая поможет найти наушники, если они потерялись или были оставлены не на своем привычном месте. В приложении также есть LAB, где пользователи могут получить доступ к специальным настройкам, таких как режим Whispering Mode и Game Mode.



Новая серия LG TONE Free серии FP будет доступна с этого месяца на ключевых рынках в нескольких цветах, таких как черный (Charcoal Black), белый (Pearl White) и золотистый (Haze Gold).

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