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Наушники Echo Buds от Amazon стали компактнее и дешевле

16 апреля 2021 г., 10:25
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Наушники Echo Buds от Amazon стали компактнее и дешевле

Amazon анонсировала вторую версию своих наушников Echo Buds, которые сталь чуть компактнее и стоят от 99 долл., при этом обещаны некоторые функции, которые есть в Apple AirPods Pro за 249 долл.

По мнению многих наблюдателей для Amazon это очередное поле боя с Apple и продвижения голосового помощника Amazon Alexa.

Новые Echo Buds имеют активное шумоподавление, как и AirPods Pro. Amazon заявляет, что они блокируют вдвое больше фонового шума, чем предыдущее поколение устройств. Эта функция, по уверению производителя, улучшает прослушивание в таких местах, как кабина самолета или многолюдные улицы.

Как отмечает CNBC, похоже, что Amazon учла многие жалобы, связанные с первой версией Echo Buds. Они стали на 20% меньше и должны быть более удобны благодаря новой конструкции.

Футляр для наушников также стал на 40% компактнее и использует зарядку через USB-C. Плюс к этому можно выбрать модернизированный чехол, поддерживающий беспроводную зарядку.

Наушники Echo Buds от Amazon стали компактнее и дешевле

Amazon заявила, что у каждого наушника есть три микрофона, которые помогают улучшить качество звука в шумном окружении. Они также помогут Alexa улучшить восприятие голоса при телефонных звонках. Наблюдатели также отмечают, что в новых устройствах улучшилось воспроизведение низких и высоких частот.

Есть несколько новых программных функций. Amazon представила опцию, которая поможет  найти потерянные наушники, для чего достаточно лишь сказать: «Алекса, найди мои наушники», что схоже с Apple Find My. Alexa также предложит маршруты общественного транспорта в семи городах - Нью-Йорке, Сиэтле, Сан-Франциско, Чикаго, Бостоне, Джерси-Сити и Филадельфии. По словам Amazon, поддержка этой функции для других городов начнется уже в ближайшие месяцы.

Amazon заявляет, что Echo Buds второго поколения предложит пользователю пять часов воспроизведения музыки с шумоподавлением (или 6,5 часов, если оно выключено) и до четырех часов в режиме разговора. Чехол предлагает до 15 дополнительных часов.

Echo Buds поступят в продажу 13 мая в белом и черном цветах. Цены на них будут начинаться с 99 долл. за обычную модель или от 119,99 долл. за версию с чехлом, поддерживающим беспроводную зарядку. Но это при заказе до 12 мая, после завершения   рекламного периода,  они будут стоить 119,99 и 139,99 долл. соответственно.

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