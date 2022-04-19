Натягнуті відносини Alibaba з урядом тягнуть на дно хмарний бізнес компанії

19 апреля 2022 г., 13:15

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Попри амбітну державну програму вартістю 1,4 трлн дол. з розвитку хмарної інфраструктури в Китаї, профільний підрозділ Alibaba стрімко втрачає ринкові позиції, через тиск з боку держави на материнську компанію, що триває.

Багато років Alibaba Group Holding, китайський гігант електронної комерції, якого нерідко порівнюють з Amazon.com, стрімко розвивав свій бізнес у різних напрямках і навіть мав шанси перевершити американського конкурента. У 2020 р. його ринкова оцінка Alibaba перевищила 850 млрд дол.

Проте все змінилося після виступу в Шанхаї співзасновника компанії Джек Ма, у якому він критикував регулюючі органи країни. Уряд Китаю швидко добився скасування запланованого первинного публічного розміщення акцій фінансової дочірньої компанії Alibaba, а потім наклав на її бізнес електронної комерції штраф у розмірі 2,8 млрд дол. за порушення антимонопольного законодавства. Потім виник конфлікт із питань кібербезпеки. Не кажучи вже про тиск, що помітно посилився, з боку держави на технологічних гігантів. В результаті, ринкова вартість Alibaba впала на 70%.

Також аналітики звертають увагу на позиції AliCloud – хмарного підрозділу Alibaba, що похитнулися. Хмарні обчислення є життєво важливою частиною бізнесу Amazon, оскільки приносять дохід, що дозволяє підтримувати бізнес електронної комерції та фінансувати нові ініціативи. Схоже завдання покладалося і на AliCloud, яка з урахуванням хмароцентричних тенденцій могла в перспективі взагалі стати ключовим бізнесом Alibaba. За деякими даними, минулого року навіть розглядалася можливість виділення хмарного бізнесу з потенційною ринковою оцінкою 100 млрд дол.

Тим часом на цих далекосяжних планах може залишити хрест втручання китайського уряду, який прийняв нову стратегію «цифрового уряду» вартістю 1,4 млрд дол. щодо перенесення інфраструктури державних установ та підприємств у хмари. При цьому питання безпеки даних у хмарі набули стратегічного значення для держави й відповідно пріоритет набувають державні платформи або лояльні до уряду компанії, а не приватні фірми.

В результаті бізнес AliCloud показав найменше за останні п'ять років зростання. У той час, як хмарні провайдери, які мають тісніші стосунки з урядом, такі як Huawei Technologies та China Telecom, почуваються чудово. За оцінками Canalys, частка AliCloud у сегменті послуг хмарної інфраструктури скоротилася з 46% у 2019 р. до 37% минулого року. За цей же період Huawei подвоїла свою частку.

При цьому китайський ринок хмарних обчислень є другим за величиною у світі після США та швидко зростає. Витрати на хмарні технології в країні збільшилися до 27,4 млрд дол. у 2021 р. проти 19 млрд дол. роком раніше. За прогнозами, до 2026 р. він може досягти 85 млрд дол.

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист