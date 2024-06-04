Наступником платформи Nvidia Blackwell стане суперчип Rubin

4 июня 2024 г., 16:35

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Генеральний директор Nvidia Дженсен Хуанг (Jensen Huang) оприлюднив план розвитку ARM-процесора Adonis Neoverse, який з'явиться протягом одного року із заміною суперчіпа Grace Hopper. Так платформа Rubin стане наступником Blackwell і включить нову графіку і новий процесор ARM-архітектури під назвою Vera.



Нагадаємо, нинішній суперчип Grace має 144 процесорні ядра ARM Neoverse V2 з масштабованими векторними розширеннями (SVE2). Цікаво, що Nvidia раніше розробила власну версію ядер ARM під назвою Denver і хоча фактично працює з ядром V3 з 2003 року, але офіційно це рішення було запущено в лютому. Як провідний замовник ARM Vera може використовувати архітектуру наступного покоління V4 під кодовою назвою Adonis. Це інтегрується до обчислювальної підсистеми (CSS) під назвою Vega.



Архітектура V3 має власну CSS та автомобільну версію V3AE, яку Nvidia може використовувати для своїх продуктів DRIVE, націлених на автономні транспортні засоби.



Періодичність випуску чіпів також включатиме розширені мережеві можливості з використанням NVLink 6, CX9 SuperNIC та конвергентного комутатора InfiniBand/Ethernet X1600.



«Сьогодні ми перебуваємо на порозі серйозного зсуву в галузі обчислень», – сказав Дженсен Хуан на виставці Computex 2024. «Наша компанія має річний ритм. А наша основна філософія дуже проста: побудувати масштабний центр обробки даних, дезагрегувати та продавати частини протягом одного року та довести все до технологічних меж». Це також дозволить Nvidia випередити конкурентні технології, такі як міжчипове з'єднання UALink, нещодавно запропоноване Broadcom, Intel та AMD.



Повідомляється, тайванські виробники, включаючи Foxconn, Pegatron та Wistron планують використовувати графічний процесор Blackwell та технологію цифрових двійників на своїх заводах.



Розробник чіпів MediaTek також інтегрує навчальні та попередньо навчені моделі Nvidia TAO у свій робочий процес розробки штучного інтелекту для клієнтів пристроїв Інтернету речей. Співпраця дозволить використовувати Metropolis та новітні досягнення в галузі штучного інтелекту та візуального сприйняття на мільярдах пристроїв Інтернету речей на далеких границях та спростить розробку програмного забезпечення для наступного етапу зростання MediaTek у галузі Інтернету речей.



Контроль якості за допомогою ручних перевірок на виробництві – це завдання вартістю кілька трильйонів доларів. Хоча протягом деякого часу використовувалися автоматизовані системи оптичного контролю, застарілі системи AOI мають високий рівень помилкового виявлення, що потребує вторинних ручних перевірок.



NVIDIA Metropolis for Factory пропонує сучасний еталонний робочий процес штучного інтелекту, що дозволяє швидше впроваджувати у виробництво складні та точні програми для перевірки AOI.



Foxconn та її дочірня компанія Ingrasys використовують Nvidia Omniverse та Metropolis, а також програмне забезпечення від Siemens для створення цифрових двійників для заводів, планування оптимізації ефективності та підвищення безпеки праці на ряді виробничих майданчиків. На виставці Computex 2024 Foxconn продемонструвала, як компанія використовує цифрових двійників для планування розміщення множини відеокамер на заводах з метою оптимізації збору ключової інформації. Компанія планує розпочати із систем H100 і перейти на Blackwell.



У Pegatron є заводи площею понад 10 млн м2, які обробляють та виробляють понад 15 мільйонів збірок на місяць, компанія також використовує понад 3500 роботів. Вона застосовує моделі штучного інтелекту на базі Nvidia Docker, які називають NIM, поряд з еталонними робочими процесами багатокамерного відстеження Metropolis, щоб підвищити безпеку і продуктивність праці на заводських лініях. Робочий процес Pegatron об'єднує цифрових двійників у Omniverse та штучний інтелект Metropolis у реальному часі для кращого моніторингу та оптимізації операцій.



TRI, провідний тайванський виробник обладнання AOI, оголосив про інтеграцію робочого процесу та можливості NVIDIA Metropolis for Factory у свої новітні системи AOI, а також планує використовувати Nvidia NIM для подальшої оптимізації продуктивності системи.



Wistron також розширює свою платформу OneAI для візуального контролю та AOI за допомогою Metropolis. OneAI розгорнуть більш ніж на 10 заводах Wistron по всьому світу, охоплюючи сотні точок контролю.

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