Наступний раунд фінансування Bolt склав €628 млн

11 января 2022 г., 13:15

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Компанія Bolt оголосила про найбільший у своїй історії раунд фінансування.



Як підкреслюється, залучені інвестиції будуть спрямовані на подальше масштабування наявних продуктів компанії та прискорення переходу від особистих автомобілів до сервісів каршерінґу в містах.



Інвестиційний раунд на суму €628 млн очолили Sequoia Capital і Fidelity Management and Research Company за участю Whale Rock, Owl Rock (підрозділ Blue Owl), D1, G Squared, Tekne, Ghisallo та інших компаній.



Цей раунд підвищив оцінну вартість компанії Bolt до €7,4 млрд.



«Протягом десятиліть міста будувалися для автомобілів, а не для людей. Це призвело до перевантаженості доріг, забруднення навколишнього середовища та переобладнання громадських просторів під паркування. Ми вважаємо, що такий підхід застарів. За останні вісім років ми створили продукти, які стали кращою і доступнішою альтернативою особистих автомобілів. Ми співпрацюємо з міськими адміністраціями, щоб допомогти людям перейти на легкий транспорт, такий як електросамокати і електровелосипеди, а також оцінити всі переваги райдшерінґу та каршерінґу. Завдяки новому тренду міські райони перетворяться на екологічні та зручні для людей простори. Саме тому ми раді оголосити про новий ― найбільший в історії компанії ― раунд фінансування. Це допоможе нам побудувати міста майбутнього, в яких буде більше чистого повітря та зелених зон, де люди зможуть пересуватися легко, безпечно і екологічно», зазначив засновник і генеральний директор компанії Bolt Маркус Вілліг (Markus Villig).



Минулого місяця компанія Bolt анонсувала впровадження низки нових функцій безпеки в її найбільшій європейській мережі шерінґу електросамокатів.



Сьогодни понад 100 млн клієнтів у 45 країнах та більш ніж 400 містах Європи й Африки використовують продукти компанії Bolt. Серед них послуга замовлення поїздок через мобільний додаток, шерінґ електросамокатів, каршерінґ Bolt Drive, доставлення їжі з ресторанів Bolt Food і сервіс доставлення продуктів із магазинів за 15 хвилин Bolt Market.



Один із найновіших продуктів компанії - сервіс Bolt Market - був створений та запущений під час пандемії COVID-19 і вже співпрацює з великою кількістю магазинів у десяти країнах Європи. Завдяки новому раунду інвестицій Bolt планує розширити перелік магазинів-партнерів і значно прискорити експансію у 2022 році.

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