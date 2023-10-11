Наступне покоління чипів Qualcomm для ПК-платформ отримав назву Snapdragon X

11 октября 2023 г., 13:35

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Qualcomm офіційно повідомила про ребрендінг своїх Arm-чипів.

Відтепер процесори компанії для ПК-платформ будуть називатися Snapdragon X.

«З моменту представлення обчислювальної платформи Snapdragon 8cx компанія розширює межі інновацій у сфері створення потужних споживчих і комерційних комп'ютерів, - підкреслив Дон Макгуайр (Don McGuire) cтарший віце-президент та директор з маркетингу компанії Qualcomm. - Ми стали першопрохідцями у сфері комп'ютерних технологій, випустивши перший у світі ПК з підтримкою 5G, представили перший у світі спеціалізований нейронний процесор (NPU) для обробки даних штучного інтелекту в ноутбуці. І ми продовжуємо лідирувати за показником продуктивності на ват, забезпечуючи до декількох днів роботи від одного заряду акумулятора».

Макгуайр також зазначив, що 2024 рік стане переломним для індустрії ПК, а обчислювальні платформи Snapdragon X забезпечать новий рівень продуктивності, штучного інтелекту, зв'язку та автономності.

Платформи серії Snapdragon X будуть базуватися на багаторічному досвіді розробки Qualcomm гетерогенних обчислювальних архітектур на базі центрального процесора (CPU), графічного процесора (GPU) та NPU. «Тепер, використовуючи наш власний процесор Qualcomm Oryon наступного покоління, Snapdragon X зробить якісний стрибок у продуктивності та енергоефективності, а в поєднанні з нашим NPU забезпечить прискорену роботу користувачів на пристроях для нової ери генеративного ШІ», наголосив Дон Макгуайр (Don McGuire).

Ідентифікатор X буде відрізняти платформи компанії для ПК від інших категорій продуктів Snapdragon.

Ринкові спостерігачі вважають, що нова серія процесорів буде базуватися на інтелектуальній власності Nuvia, платформи якої відомі своєю підвищеною продуктивністю та енергоефективністю. Цю компанію Qualcomm поглинула у березні 2021 року за 1,4 млрд дол.

Також повідомляється, що більш детальна інформація про нову платформу Snapdragon X на заході Snapdragon Summit, який пройде з 24 по 26 жовтня.

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