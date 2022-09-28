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Наразі у Харківській області працює 80% мережі Vodafone

28 сентября 2022 г., 16:25
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Зв’язок повертається на звільнені території Харківщини. Зв’язок «Vodafone Україна» вже вдалось запустити у населених пунктах: Балаклія, Куп’янськ, Шевченкове, Вовчанськ, Волохів Яр, Великий Бурлук, Ізюм, Печеніги. Загалом на сьогодні працює 80% мережі оператора у Харківській області.

Команда Vodafone працює над збільшенням ємності мережі на Харківщині та запускає додаткові базові станції. Так, минулого тижня запрацювали додаткові об’єкти зв’язку в Ізюмі та Дергачах. Адже трафік у містах та селах з відновленою мережею зростає щодня.

Ушкодження інфраструктури у нещодавно звільнених населених пунктах значне. Іноді інженери знаходять повністю зруйновані вежі мобільного зв’язку – на таких ділянках відновлення схоже на будівництво нової мережі.

Для оперативного відновлення інженери Vodafone активно використовують обладнання Starlink, яке виконує функцію транспортної мережі на час проведення аварійних робіт з відновлення звичайної транспортної мережі. В компанії організовані мобільні юніти з обладнанням Starlink, які можна швидко транспортувати й використовувати за потреби. Розроблене інженерами Vodafone рішення дозволяє дуже швидко забезпечити можливість працювати для рятувальників, а для мешканців – зв’язатись з близькими.

Наразі у Харківській області працює 80% мережі Vodafone

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