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Тимур Ягофаров

Накопичувачі стають все розумнішими

11 января 2023 г., 18:51
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Технологія штучного інтелекту, що все більш широко застосовується, вимагає долучити все більші обсяги даних. Відповіддю на такий запит мають стати розумні системи зберігання, які можуть обробляти інформацію безпосередньо на накопичувачі без її пересилання.

Організація Storage Networking Industry Association (SNIA) займається стандартизацією так званих обчислювальних систем зберігання і сьогодні вже готова перша версія документа Computational Storage Architecture and Programming Model. Цікаво, що робота почалася ще у 2018 році, і з того часу до неї приєдналися понад 50 компаній.

Накопичувачі стають все розумнішими

 

SNIA Computational Storage Architecture and Programming Model Ver.1.0

 

У стандарті передбачено три типи пристроїв: процесори, накопичувачі та масиви, де процесор не має свого сховища та може взаємодіяти з іншими двома. Хорошим прикладом обчислювального накопичувача є нещодавно анонсовані Samsung SmartSSD, оскільки вони дозволяють обробляти дані безпосередньо на борту завдяки просунутому контролеру.

Накопичувачі стають все розумнішими

 

Які ж це можуть бути операції? Насамперед йдеться про фільтрацію інформації. Найчастіше величезні обсяги даних, що зберігаються на накопичувачі, включають нерелевантну інформацію. Тому якщо вдасться її відфільтрувати без пересилання, може бути не лише прискорено роботу програми, а й досягнуто відчутної економії енергоспоживання.

Крім того, за допомогою обробки даних безпосередньо на накопичувачі можна виконувати такі операції, як дедуплікація та компресія, що дуже має попит в сучасних ІТ-інфраструктурах. 

Накопичувачі стають все розумнішими

Поки напрямок розумних накопичувачів знаходиться на початковій стадії свого розвитку і, окрім вже згаданого вище Samsung SmartSSD, можна навести приклад аналогічного за функціональністю рішення від компанії ScaleFlux. Але оскільки актуальність завдання прискорення обробки значних за обсягом наборів даних лише наростає, очікується, що такі рішення будуть активно виходити на ринок. 

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