Накал страстей в мире Kubernetes

4 августа 2020 г., 18:05

0

Tweet

Уже совсем не новость, что Rancher Labs был куплен Suse. В своем первом посте в данном блоге еще в прошлом году, признаюсь, я специально несколько обострил проблему развития и, вообще, судьбы Kubernetes, что вызвало оживлённые разговоры и оживлённые беседы и обвинения автора в посягательствах на святое.

Но в действительности, как мы видим, примерно так и начинает происходить: основные игроки на рынке K8 сейчас это уже бывший Rancher Labs и Red Hat с OpenShift. Есть много нишевых игроков, хотя и крупных, типа той же VMware со своим Tanzu, но сейчас не об этом.

В свете той самой первой публикации интересно сравнить именно подходы двух упомянутых выше основных игроков как пример диаметрально противоположных взглядов на K8.

OpenShift в первую очередь PaaS: коробочный продукт предоставляющий K8 как часть общего решения. Множество разных компонентов куда K8 был добавлен по мере развития контейнерных технологий и управления ими. То есть, Kubernetes в чистом виде не ядро решения, а один из компонентов. И местами даже не совместимый с «ванильным K8».

В итоге, Kubernetes в OpenShift работает как managed service или PaaS в облаке: некоторые настройки и параметры заложены в архитектуру решения (или сервиса) вендором, и не подлежат изменению и должны приниматься во внимание при разработке архитектуры окончательного решения работающего поверх данной платформы.

Или проще говоря RedHat делает с Kubernetes то что в своё время сделала с RHEL – разрабатывает корпоративное решение с длительным сроком эксплуатации и поддержки.

Rancher Labs же предлагала совсем другой подход. Практически первородный Kubernetes, поддержка проектов из CNCF, отсутствие жёсткой привязки к другим компонентам – основные отличительные черты.

Технически и подходы к управлению ресурсами у обоих решений тоже были разные. Как и количество развёртываний. Согласно публичным цифрам около 30 тыс. у Rancher и около 3 тыс. у Red Hat. С одной стороны, пугающе большой разброс, а с другой – Azure когда-то не входил и в 5-ку облачных провайдеров. Корпоративный рынок медленный, и до сих пор не осознавший всех прелестей K8, в отличие от стартапов и технически подкованного и более динамичного бизнеса.

Консолидация рынка – один из символов зрелости и гарантированного роста. Обе компании используют K8 как инструмент для продажи основного продукта – поддержки, так как это и повышает средний чек и является новой средой исполнения. Сначала в категорию commodity перешли сервера и, что более репрезентативно, сетевое оборудование, потом гипервизоры, а теперь и ОС. Предыдущие переходы в commodity сопровождались громкими заявлениями о грядущей смерти субъекта, хотя, воз и ныне там. В данном случае всё прошло незамеченным. «Ванильный» Kubernetes умер, кажется, быстрее чем смог захватить рынок. А теперь рынок будут делить его производные и разные концепции того, каким же должен быть этот framework framework`а.

Вы можете подписаться на наш Telegram-канал для получения наиболее интересной информации