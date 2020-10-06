 
`

СПЕЦИАЛЬНЫЕ
ПАРТНЕРЫ
ПРОЕКТА

Дайджест событий за неделю
№ 40 (1235)

27.09 - 04.10

читать

Архив номеров

Какие твердотельные диски вы используете в критичных серверных приложениях?

Колонка

Александр
Орехов
Сингулярная

Best CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

Найден способ взлома чипа T2, отвечающего за безопасность ПК Apple

6 октября 2020 г., 16:05
0 
 

Найден способ взлома чипа T2, отвечающего за безопасность ПК Apple

Этим летом исследователи безопасности придумали довольно сложный, но эффективный способ взлома специального сопроцессора T2, устанавливаемого вместе с основным процессором Intel на современных настольных компьютерах Apple (iMac, Mac Pro, Mac mini) и ноутбуках (MacBook).

T2, анонсированный в 2017 и начавший использоваться в технике Apple в 2018 г., освобождает CPU от обработки аудио и ряда других низкоуровневых функций ввода-вывода, но главное, в качестве Secure Enclave Processor (SEP) обрабатывает конфиденциальные данные, такие как криптографические операции, пароли KeyChain, аутентификация TouchID, а также обеспечивает шифрование хранилища и безопасную загрузку устройства.

Атака требует объединения двух эксплойтов, которые изначально были разработаны для взлома (джейлбрейка) устройств на iOS, а именно прошлогоднего checkm8 и представленного общественности в августе Blackbird.

Согласно сообщению бельгийской фирмы кибербезопасности, ironPeak, для взлома T2 требуется подключиться к Mac / MacBook через USB-C и запустить версию 0.11.0 хакерского ПО Checkra1n во время загрузки Mac.

Этот метод срабатывает поскольку, по словам экспертов из ironPeak, «Apple оставила открытым интерфейс отладки в чипе безопасности T2, поставляемом клиентам, что позволяет любому войти в режим обновления прошивки Device Firmware Update (DFU) без аутентификации».

Используя этот метод возможно создать кабель USB-C, который будет автоматически взламывать macOS при загрузке устройства. Атакующий будет получать root-доступ к чипу T2 и возможность контролировать всё, выполняемое на устройстве, включая извлечение зашифрованной информации.

Поскольку эта проблема – аппаратная, решить её выпуском патча невозможно. Единственный способ устранить последствиями атаки – это переустановить BridgeOS, операционную систему, работающую на чипах T2.

Все про современные облачные технологии!
Не пропусти очередную сессию докладов на онлайн-конференции Google Cloud Next 20’ OnAir!

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Slack подает жалобу на Microsoft и требует антимонопольного расследования от ЕС

Последние обсуждения

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи

 
Реклама

  •  Home  •  Рынок  •  ИТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Сети  •  Безопасность  •  Наука  •  IoT

  