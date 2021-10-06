Надежнее «серого»: зачем компаниям восстановленное IT-оборудование?

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На рынке IT-решений распространено мнение, что корпоративное сетевое оборудование Cisco – это качественно, но не всегда бюджетно. Недавно украинские компании получили возможность приобретать официальную восстановленную технику этого бренда в онлайн-аутлете. Это дешевле и быстрее, чем заказывать новое оборудование, а в случае поиска моделей прошлых лет вообще может стать безальтернативным вариантом. В этом материале рассмотрим преимущества закупки подобной техники.

Почему покупают «серое»?



Cisco является безусловным лидером мирового рынка сетевого оборудования для корпоративных заказчиков, с долей более трети в каждом из сегментов. Компания предлагает надежные, производительные, безопасные решения. Однако всё имеет свою цену, а потому реализация проектов на базе официально поставленного оборудования Cisco, с технической поддержкой, гарантией и сервисом, никогда не была дешевым вариантом. Крупные корпоративные заказчики, для которых простои из-за падения или даже просто снижение пропускной способности компьютерной сети недопустимы, поскольку непосредственно влияют на результаты их деятельности, понимают, сколько стоит качество и за что они платят. Но соблазн сэкономить всегда велик, что, как и во многих других отраслях, создает предпосылки для существования «серого» рынка.



Что такое “серое” оборудование Cisco? Говоря просто, поставленное в обход официальных каналов. Корпорация имеет представительство в Украине и авторизованных партнеров, которые уполномочены завозить ее оборудование на территорию страны. На сегодня таких юридических лиц всего четыре – один прямой партнер – системный интегратор («ИТ-Интегратор») и три дистрибьютора («Мегатрейд», Группа компаний MUK, ERC). Это те компании, которые имеют право завозить и растамаживать оборудование под торговой маркой Cisco, с уплатой налогов и т.п. Также имеется ограниченный круг официальных реселлеров. Это партнеры, которые занимаются непосредственно установкой оборудования у заказчиков. Соответственно все, что поставлено неавторизованным путем, считается серым. Согласно неофициальным экспертным оценкам, такие поставки составляют около 6% украинского рынка корпоративного сетевого оборудования. В деньгах это миллионы долларов.

Комментарий эксперта Глава представительства Сisco в Украине, Сергей Мартынчук Мы в Cisco придерживаемся бережного отношения к окружающей среде, которое выражается, в том числе, в рациональном и повторном использовании ресурсов. Это наша корпоративная ответственность. Восстановленная техника обретает вторую жизнь вместо негативного влияния на экологию. Также важно, не забывать о возможностях программы замены trade-in – получения заказчиками дополнительной скидки в обмен на принятие решения об утилизации старого оборудования.

Возможны исключения. Например, если какая-то глобальная компания приобрела оборудование Cisco в другой стране, а потом по внутренним соображениям решила передать его дочерней структуре на территорию Украины. Теоретически это возможно. Однако гораздо проще купить нужное оборудование в Украине, через одного из официальных партнеров.



Причины покупки “серого” оборудование Cisco



Как упоминалось, одной из основных причин, по которой организации могут рискнуть связаться с “серым” оборудованием Cisco – его цена. Поскольку серое завозится в страну в обход официальных каналов, оно, скорее всего, не растамаживается, а соответственно может стоить на 25-30% дешевле.



Вторая возможная причина – сроки. Практически все корпоративное оборудование Cisco производит под заказ – под конкретный проект и клиента. Причем, как правило, оно выпускается на фабриках в разных уголках света и потом съезжается в заданную точку. Соответственно, если кому-то определенное устройство требуется «на вчера», это также может стать причиной поиска альтернативных вариантов.



Наконец, третья возможная причина – нужна модель Cisco, которая уже не выпускается. Например, если клиенту понадобился коммутатор, который должен работать в стеке с аналогичным, но эта модель уже снята с производства и соответственно ее изготовление невозможно заказать.



Особенности refurbished оборудования



Во всех перечисленных случаях альтернативой «серой» технике является так называемое официальное «восстановленное» (refurbished) оборудование Cisco. Оно стало набирать популярность в нашей стране несколько лет назад и пока еще не все заказчики знают об этой возможности. Вкратце, это 100%-но работоспособное оборудование Cisco, которое, как и в случае нового, поставляется авторизованными партнерами со специальных складов, сопровождается техподдержкой, всеми видами гарантии и сервиса. Более того, нередко оно даже никогда никем не использовалось, а просто ждало своего часа на складе. Восстановленное оборудование имеет такой же идентификатор, как у нового, только в конце имеется приставка -RF. При этом стоит оно минимум на 40% дешевле и может приехать к заказчику за 7-10 дней. Далее разберемся с этой опцией детальнее.



Что же такое refurbished оборудование, и откуда оно берется?

Есть несколько вариантов его происхождения. Первое – это т.н. «отказное» оборудование, т.е. от которого клиент отказался по каким-либо причинам или не реализовал кто-то из партнеров. Это новое оборудование в заводской упаковке. В таком случае Cisco маркирует его как восстановленное и отправляет на специальный склад.



Второй вариант – это невостребованный подменный фонд. Практически любой производитель для обеспечения сервисной гарантии формирует склады для быстрой замены неисправного оборудования. Заказчики Cisco к тому же могут дополнительно приобрести услугу поддержки сервисной гарантии SMARTnet, которая подразумевает замену неправильно работающего оборудования в строго оговоренные в SLA сроки. Для этого в странах присутствия, в том числе и в Украине, Cisco имеет склады подменного оборудования.



То есть, независимо от того, какое оборудование приобретает клиент – новое или восстановленное – если оно заказано в авторизованном канале и на него куплена услуга поддержки SMARTnet, пропорциональное количество новых устройств поступает на склад. В случае если вдруг с установленным у заказчика оборудованием что-то не так, его не ремонтируют на месте. Клиент просто получает в оговоренные сроки такое же точно новое устройство со склада. Понятно, что зачастую этот подменный фонд так и остается невостребованным после окончания срока действия соглашения. Со временем это оборудование становится доступно другим заказчикам как восстановленное.



Наконец, третий вариант – это собственно восстановленное оборудование – т.е. отремонтированное, внешний вид которого доведен до состояния «как новое», и заново упакованное.



Не менее важным преимуществом восстановленного оборудование является возможность найти модели, которые уже сняты с производства, но все еще поддерживаются.



Может возникнуть вопрос, зачем тогда новое? Ответ простой – восстановленное оборудование по определению ограничено в количестве. Нужной модели на складе может не оказаться вовсе или доступное количество устройств недостаточно для реализации того или иного проекта. Однако в остальных случаях этот вариант может стать хорошим решением.



Аутлет – оправданная альтернатива «серому»



ИТ-директорам и менеджерам по закупкам компаний всегда важно помнить о рисках, связанных с использованием “серого” оборудования. Во-первых, оно может быть бывшим в употреблении и тоже восстановленным, но не производителем, а кустарно. Без какой-либо ответственности со стороны поставщика. Во-вторых, может попасться устройство, не соответствующее заявленным характеристикам, с модифицированным неизвестно кем программным обеспечением, а то и вовсе подделка. Таким образом, безопасность использования “серого” оборудования под большим вопросом.

Но главное – это, конечно же, сервис и гарантия. Завезенное неавторизованным путем оборудование не подлежит официальной гарантии и никакого сервиса на него также не будет. Соответственно его нельзя не только заменить или отремонтировать в случае выхода из строя, но и обновления программного обеспечения на него тоже не установить, поскольку последняя опция доступна только по подписке. Вся официально поставляемая техника в обязательном порядке заносится в базу, а ее серийный номер привязывается к стране. Если конкретного серийного номера в этой базе нет, никто из авторизованных партнеров не станет связываться с обслуживанием такого устройства.



Возвращаясь к официально восстановленной технике Cisco, в этом году украинским компаниям стал доступен аутлет Cisco от прямого партнера корпорации – «ИТ-Интегратор». Отличительной особенностью этой площадки является более простой доступ к самой широкой базе техники. Свыше 7 тыс. товарных позиций, официально восстановленная техника со всеми необходимыми обновлениями, по цене до 65% дешевле новой.



На сайте представлен далеко не весь доступный ассортимент. Поэтому в случае поиска какого-то определенного устройства лучше обратиться за консультацией к специалистам компании «ИТ-Интегратор». Потенциально это хорошая возможность найти нужное оборудование у официального партнера, даже если модель уже снята с производства, купить его дешевле и получить быстро.



В условиях продолжающегося дефицита комплектующих можно прогнозировать, что практика покупки официальной «б/у-шной», восстановленной и стоковой техники будет становиться все более популярной среди украинских компаний – так как это лучше и в конечном счете выгоднее, чем приобретение пусть иногда даже более дешевой, но “серой” техники без сервиса и гарантий.

Комментарий эксперта Вице-президент «ИТ-Интегратор», Надежда Омельченко Как показывает практика, возможность сэкономить интересна не только небольшим компаниям. Крупные предприятия с развитой сетевой инфраструктурой даже чаще обращаются к нам за восстановленным оборудованием. Особенно когда перед клиентом стоит проблема сроков – оборудование нужно «здесь и сейчас», чтобы оперативно заменить вышедший из строя элемент, например, работающей корпоративной сети. То есть, уже сегодня многие корпоративные заказчики безоговорочно доверяют такому типу оборудования и даже предпочитают купить его, чем делать закупку новой техники.

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