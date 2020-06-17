Началась антиконкурентная проверка практик App Store и Apple Pay в странах Европы

17 июня 2020 г., 12:55

0

Tweet

Еврокомиссия начинает два антимонопольных расследования в отношении компании Apple.

Одно из них должно установить, не нарушают ли политики Apple Store правила конкуренции ЕС. Оно инициировано жалобами, поступившими от Spotify и Rakuten.

Spotify утверждает, что Apple использует App Store, чтобы подавлять инновации и ограничить выбор потребителей в пользу своего собственного сервиса Apple Music. Rakuten направила аналогичную жалобу в ЕС ранее в этом году, заявив, что Apple для лучшего продвижения своей службы Apple Books облагает комиссией 30% цифровые книги, продаваемые через App Store.

«Мы должны быть уверены, что правила Apple не искажают конкуренцию на рынках, где компания конкурирует с другими разработчиками приложений, — заявила Маргрет Вестагер (Margrethe Vestager), глава антимонопольного подразделения ЕС. — Поэтому я решила внимательно изучить правила Apple App Store и их соответствие нормам конкуренции ЕС».

Другое расследование вызвано подозрениями, что система электронных платежей Apple Pay может нарушать правила честной конкуренции Евросоюза. В частности, Apple вменяется в вину то, что она ограничила доступ к функциональности NFC устройств iPhone и Apple Watch, из-за чего банки и другие провайдеры финансовых услуг не могут интегрировать функцию NFC-платежей в свои собственные приложения.

Вестагер указала, что в ситуации, когда пандемия привела к росту мобильных платежей в Европе, кране важно, чтобы Apple не лишала потребителей преимуществ новых платёжных технологий, таких как более широкий выбор, качество, инновации и конкурентоспособные цены.

Оба разбирательство формально стартовали 16 июня, на следующий день после того как Apple сообщила, что за прошлый год через App Store прошли 519 млрд долл. — общая сумма выставленных счетов и продаж как физических, так и цифровых продуктов и услуг.

«Печально, что Еврокомиссия даёт ход необоснованным претензиям горстки компаний, которые рассчитывают проехаться на дармовщину и не хотят играть по тем же правилам, что и все остальные, — говорит представитель Apple. — Мы не думаем, что это правильно и хотим равных условий для всех, так чтобы любой, у кого есть решимость и отличная идея, мог добиться успеха».

Со своей стороны, Spotify опубликовала заявление, гласящее: «Мы приветствуем решение Европейской комиссии провести официальное расследование деятельности Apple и надеемся, что её действия обеспечат честную конкуренцию на платформе iOS для всех участников цифровой экономики».

Вы можете подписаться на наш Telegram-канал для получения наиболее интересной информации