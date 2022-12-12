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На українсько-польському кордоні стартує проект єЧерга

12 декабря 2022 г., 14:25
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Адміністрація Державної прикордонної служби України повдомила, що в міжнародному автомобільному пункті пропуску «Ягодин-Дорогуськ», що на кордоні Польщею, почне функціонувати «Електронна черга перетину кордону» для вантажних транспортних засобів.

Проект «Електронна черга перетину кордону/єЧерга» реалізується Міністерством інфраструктури у співпраці з Міністерством цифрової трансформації, Державною службою з безпеки на транспорті, Державним агентством автомобільних доріг, Державною митною службою та Державною прикордонною службою за підтримки USAID / UK aid проекту «Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах/TAPAS».

Наголошується, що єЧерга упорядкує та збільшить транспортний потік вантажних транспортних засобів. Перевізники зможуть планувати день і час прибуття до пропускного пункту, адже знатимуть, коли настане їх черга перетинати кордон. Це дозволить оптимізувати час, витрачений на перебування в черзі, та зменшити витрати на перевезення товарів.

Користування електронною чергою безкоштовне. Щоб потрапити в єЧергу, потрібно заздалегідь зареєструватися на сайті www.echerha.gov.ua.

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