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На рынке смартфонов — лучшая выручка несмотря на спад поставок

1 ноября 2021 г., 17:25
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На рынке смартфонов — лучшая выручка несмотря на спад поставок

Мировой рынок смартфонов по итогам третьей четверти 2021 г. достиг в объеме 342 млн устройств, — сообщает Counterpoint Research. Если в квартальном сравнении отмечен рост на 6%, то относительно аналогичного периода 2020 г. рынок ушел в минус на те же 6%.

Снижение поставок связывалось, преимущественно, с острым дефицитом отдельных компонентов. Негативную лепту также внесло медленное восстановление китайского и отдельных европейских рынков сбыта. В то же время, высокий спрос в среднем и высшем ценовых диапазонах, а также обновление премиум-серий от лидеров рынка Apple (iPhone 13) и Samsung (Fold) позволили индустрии выйти на рекордную выручку свыше 100 млрд долл. (+12% «YoY»).

Отгрузив свыше 69 млн смартфонов (+20% «QoQ»), Samsung сохранила первенство в личном зачете. На руку вендору сыграли возвращение к привычному рабочему ритму фабрик во Вьетнаме и успешный запуск foldable-серии. Старт продаж iPhone 13 и неожиданно высокий спрос на iPhone SE 2020 позволил Apple нарастить общие поставки на 15% «YoY». Замкнула первую тройку Xiaomi, доля рынка которой вследствие острой нехватки компонентов просела за квартал с 16,25 до 12,9%.

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