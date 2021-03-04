На рынке смартфонов EMEA — худшие за шесть лет показатели

4 марта 2021 г., 15:55

Вследствие пандемии COVID-19 поставки смартфонов в страны EMEA по итогам 2020 г. сократились на 4,2% «YoY», до 345,2 млн устройств. В денежном выражении, по подсчетам IDC, объем рынка снизился на 4,6%, до 110 млрд долл.

При снижении выручки на 3,0%, до 82,4 млн долл., поставки в Европу просели на 4,9%, до 195,2 млн смартфонов. Причем, средняя цена Android-моделей в странах Европы снизилась до 278 долл., тогда как ASP продуктов Apple вырос до 894 долл.

Аналитики прогнозируют, что в 2021 г. европейский рынок способен незначительно вырасти в натуральном и денежном выражениях. Одну из главных ролей в этом процессе должны сыграть 5G-модели. Как ожидается, по итогам нынешнего году к числу поддерживающих этот стандарт связи будет отнесен каждый четвертый поставленный в Европу смартфон.

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