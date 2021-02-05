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На рынке процессоров для смартфонов — новый рекорд и новый лидер

5 февраля 2021 г., 15:45
На рынке процессоров для смартфонов — новый рекорд и новый лидер

Выручка от глобальных поставок процессоров для смартфонов по итогам третьей календарной четверти 2020 г. выросла на 32% «YoY», до 7,4 млрд долл., — сообщают в Strategy Analytics.

Места в когорте крупнейших игроков рынка сохранили Apple, Qualcomm, MediaTek, HiSilicon и Samsung LSI. Лидер рынка — Apple — контролирует почти треть (31%) общей выручки. Позади находятся Qualcomm и MediaTek, сохранившие за собой 21% и 19% рынка соответственно.

Благодаря различным процессорам с поддержкой 5G объем рынка в денежном выражении поставил очередной квартальный рекорд. Помимо поддержки нового стандарта стабильно увеличивается выбор процессоров, оснащенных встроенными средствами искусственного интеллекта. В третьем квартале года их количество увеличилось на 28% «YoY».

В денежном рассмотрении Apple впервые опередила Qualcomm. Более того, поставки процессоров Qualcomm оказались наиболее низкими за последние восемь лет, что позволило MediaTek вплотную приблизится к былому лидеру. Поставки чипов от Samsung LSI и HiSilicon сократились.

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