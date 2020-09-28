 
`

СПЕЦИАЛЬНЫЕ
ПАРТНЕРЫ
ПРОЕКТА

Дайджест событий за неделю
№ 39 (1234)

20.09 - 27.09

читать

Архив номеров

Какие твердотельные диски вы используете в критичных серверных приложениях?

Колонка

Александр
Орехов
Сингулярная

Best CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

На рынке планшетов ожидается первый за многие годы рост

28 сентября 2020 г., 14:35
На рынке планшетов ожидается первый за многие годы рост

Вызванная глобальным карантином необходимость в удаленной работе, дистанционном обучении и электронных развлечениях привела к заметному увеличению спроса на планшеты. Как ожидают эксперты из Strategy Analytics, впервые за последние шесть лет глобальные поставки планшетов выйдут в плюс — при позитивной динамике в размере 1% «YoY», глобально будет отгружено не менее 160,8 млн устройств.

При этом, потребители все чаще будут отдавать предпочтение моделям больших диагоналей — впервые большинство отгруженных устройств окажутся с дисплеями 10″ и выше. Наиболее востребованными будут решения с диагоналями 10-13″.

Кроме того, заметно возрастет спрос на модели разъемной конструкции в авангарде с Samsung Galaxy Tab S7, Microsoft Surface Pro 7 и всей линейкой Apple за исключением iPad mini. Доля этого сегмента в общих поставках возрастет с 17% в 2017 г., до 40% в 2020 г.


Все про современные облачные технологии!
Онлайн-конференция Google Cloud Next 20’ OnAir — старт 29 сентября!

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Slack подает жалобу на Microsoft и требует антимонопольного расследования от ЕС

Последние обсуждения

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи

 
Реклама

  •  Home  •  Рынок  •  ИТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Сети  •  Безопасность  •  Наука  •  IoT

  