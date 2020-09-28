На рынке планшетов ожидается первый за многие годы рост

28 сентября 2020 г., 14:35

Вызванная глобальным карантином необходимость в удаленной работе, дистанционном обучении и электронных развлечениях привела к заметному увеличению спроса на планшеты. Как ожидают эксперты из Strategy Analytics, впервые за последние шесть лет глобальные поставки планшетов выйдут в плюс — при позитивной динамике в размере 1% «YoY», глобально будет отгружено не менее 160,8 млн устройств.

При этом, потребители все чаще будут отдавать предпочтение моделям больших диагоналей — впервые большинство отгруженных устройств окажутся с дисплеями 10″ и выше. Наиболее востребованными будут решения с диагоналями 10-13″.

Кроме того, заметно возрастет спрос на модели разъемной конструкции в авангарде с Samsung Galaxy Tab S7, Microsoft Surface Pro 7 и всей линейкой Apple за исключением iPad mini. Доля этого сегмента в общих поставках возрастет с 17% в 2017 г., до 40% в 2020 г.

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