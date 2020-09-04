На рынке планшетов EMEA — лучший рост за последние семь лет

4 сентября 2020 г., 13:05

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Во втором квартале года страны EMEA в общей сложности освоили не менее 11,9 млн планшетов, — сообщает IDC. Как итог, объем поставок годичной давности удалось увеличить на 11,9% «YoY», а динамика роста признана лучшей, начиная с 2013 г. Основным двигателем оказался потребительский сегмент, где, на фоне карантинных ограничений в части домашней самоизоляции, поставки вышли в плюс на 27,1%.

В Западной Европе поставки выросли на 28,3%, тогда как страны Центральной и Восточной Европы вышли в плюс на 26,9%.

Samsung сохранила лидерство в личном зачете, хотя еще год назад на вершине рейтинга находилась Apple.

Согласно приведенным прогнозам, в третьей четверти года локальный рынок в штучном рассмотрении вырастет на 10,9% «YoY», а по итогам 2020 г. регион отчитается первым за многие годы плюсом — рост составит не менее 3,7%.

В 2020 г. за моделями под Android окажется 71,1% рынка, что будет соответствовать 32 млн поставленных устройств. При CAGR −6,6%, в 2024 г. за этой ОС окажется 66,8% рынка (24,4 млн планшетов). Среднегодовой спад Apple достигнет 3,6%, однако подконтрольная доля возрастет с 23,7% (10,6 млн планшетов) в 2020 г., до 25,2% (9,2 млн планшетов) по итогам 2024 г. Позиции Windows за ближайшие четыре года усилятся с 5,2 до 7,9%.

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