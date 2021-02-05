На рынке микропроцессоров — очередной рекордный объем продаж

5 февраля 2021 г., 10:25

Объем продаж на мировом рынке микропроцессоров в 2020 г. достиг рекордных 87,7 млрд долл., — сообщает IС Insights. Благодаря высокому спросу на чипы для портативных компьютеров и крупноэкранных смартфонов, активно применявшихся при организации удаленной работы и дистанционного обучения, позитивная динамика составила 12% «YoY».

Наиболее динамично развивающимся оставалось направление встроенных процессоров. Причем, за период с 2015 по 2020 г. его рост достиг 114%.

Как ожидается, по итогам нынешнего года рост продаж сохранится, однако слегка замедлит темп — при увеличении на 9% объем рынка составит около 95,5 млрд долл. Среднегодовой рост рынка за период с 2020 по 2025 г. составит 5,1%.

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