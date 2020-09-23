На рынке крупноформатных панелей отмечен рекордный объем поставок

23 сентября 2020 г., 15:25

Вопреки опасениям аналитиков, ожидавшим снижение рыночных показателей в период пандемии COVID-19, мировой рынок крупноформатных ЖК-дисплеев добился рекордного результата. Согласно подсчетам экспертов из Omdia, во втором квартале года отгружено не менее 219,6 млн подобных устройств, благодаря чему по измерителям «QoQ» и «YoY» отмечен рост на 26% и 17% соответственно.

Двигателями роста оказались панели для планшетов (+54% «QoQ»), ноутбуков (+46% «QoQ») и мониторов (+30% «QoQ»). Эти устройства оказались наиболее востребованными для организации удаленной работы и дистанционного обучения.

Крупнейшая доля рынка — 28,2% — оставалась за BOE. Причем, китайский поставщик оказался единственным, контролирующим не менее пятой части рынка. Следом разместились Innolux (15,3%) и LG Display (13,8%).

Как ожидается, в третьей календарной четверти будет глобально поставлено не менее 226,5 млн ЖК-дисплеев, тем самым на 3% и 13% будут улучшены показатели в квартальном и годовом сравнениях.

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