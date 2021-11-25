На рынке флэш-памяти NAND — очередной квартальный рекорд

25 ноября 2021 г., 16:45

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По данным TrendForce, в третьей четверти 2021 г. общая выручка производителей памяти NAND выросла на 15% «QoQ», до 18,8 млрд долл.

Рост рынка связывается, в первую очередь, с высоким спросом со стороны производителей ЦОД и смартфонов. В частности, корпоративные клиенты начиная с предыдущего квартала приступили к переходу на системы с новыми процессорными платформами. Основные бренды смартфонов, в свою очередь, стабильно наращивали заказы на память в преддверии запуска в массы новых флагманских моделей. Таким образом, был полностью нивелирован провал, связанный со снижением заказов на память со стороны PC OEM.

C июля по сентябрь объем поставок памяти в битовом исчислении вырос почти на 11% «QoQ», тогда как средняя отпускная цена на чипы увеличилась почти на 4%.

Samsung сохранила лидерство, сумев нарастить выручку более чем на 16%. При увеличении поставок в битовом исчислении почти на 5%, ASP возросла на 10% «QoQ». Крупные заказы от производителей смартфонов и ЦОД позволили Kioxia нарастить выручку до рекордного объема в размере 3,64 млрд долл. Среди ведущих чипмейкеров, лучший рост в битовом исчислении показала SK Hynix — показатель предыдущей четверти года удалось улучшить более чем на 20%.

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