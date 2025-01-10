Чому Meta відмовляється від незалежної перевірки фактів?

10 января 2025 г., 17:25

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Meta продовжує радикальну перебудову під нову політичну реальність – Марк Закерберг оголосив про припинення роботи з незалежними фактчекерами й перехід на систему громадських нотаток, схожу на Community Notes в X.

Компанія також спростить політики модерації контенту, сфокусувавшись на «серйозних порушеннях» на кшталт наркотиків, тероризму та експлуатації дітей. За словами Закерберга, наявна система модерації «припускає занадто багато помилок і зайвої цензури».

Команду з модерації контенту переміщують із Каліфорнії до Техасу, а до ради директорів увійшов Дана Вайт з UFC, давній прихильник Трампа. До цього повідомлялося про заміну Ніка Клегга, керівника з глобальної політики, на Джоеля Каплана, республіканського політика.

Чинна система фактчекінгу, запущена 2016 року, включала понад 90 організацій, які перевіряли контент 60 мовами.

Цікаво, а українських волонтерів перестануть банити у Facebook?

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The Verge вирішили розібратися, чому Meta відмовляється від програми незалежної перевірки фактів саме зараз – за два тижні до інавгурації Трампа, – і згадали про лист Брендана Карра, члена FCC, якого Трамп уже назвав своїм кандидатом на главу комісії, що його той направив Meta, Google, Apple і Microsoft ще в листопаді, одразу після перемоги Трампа на виборах.

Карр, відомий як «захисник свободи слова», звинуватив технологічні компанії в участі в «картелі цензури» і пригрозив «широкомасштабними діями» з боку нової адміністрації. Хоча його повноваження щодо регулювання Section 230 вельми спірні (особливо після нещодавнього рішення Верховного суду щодо доктрини Шеврона), навіть спроби такого регулювання можуть створити серйозні проблеми для Meta.

Це класичний приклад «jawboning» – м'якого тиску держави на приватні компанії, проти якого республіканці раніше активно виступали. Трамп уже приписав собі заслугу за зміни в політиці Meta. При цьому сам факт такого листа однозначно показує, що Meta просто слухняно поступається перед погрозами майбутнього уряду.

Іронія в тому, що Meta у своєму обґрунтуванні рішення скаржиться на тиск уряду (натякаючи на адміністрацію Байдена) – але лист Карра робить цю скаргу просто смішною. Хоча що дивного? Ми ж бачили, як Ілон Маск, який влаштував дивне шоу під назвою Twitter Files навколо статті New York Post про ноутбук Хантера Байдена, на порядок швидше за своїх попередників заблокував можливість поширення у своїй соцмережі посилання на досьє J.D.Vance – і продовжив розпинатися про прихильність до свободи слова.

Цікаво, ми коли-небудь ще почуємо про те, що в соцмережах Meta виявлено російських ботів?

Чому Meta відмовляється від незалежної перевірки фактів?

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А я продовжую збір на автомобіль для підрозділу безпілотних систем ВМС України, де служить мій племінник. Зібрали приблизно половину від необхідних 130 тис. грн, давайте доберімо решту.

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