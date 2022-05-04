 
`

СПЕЦИАЛЬНІ
ПАРТНЕРИ
ПРОЕКТА

Какая часть сотрудников вашей компании основную часть времени работает удаленно?

Колонка

Геннадий
Армашула
Трест, который лопнул

BEST CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

На Херсонщині інтернет-послуги «Укртелекому» доступні у 85% населених пунктів

4 мая 2022 г., 15:25

За заявою «Укртелекому», на Херсонщині запрацював інтернет від цього оператора.

Наразі інтернет-послуги доступні у 85% населених пунктів області, де є мережі «Укртелекому».

Зазначено, загалом послуги інтернет-доступу надаються у 87% населених пунктів, підключених до мереж «Укртелекому», і доступні у всіх областях, крім Луганської.

Також за минулу добу аварійно-відновлювальні бригади оператора завершили ремонтні роботи на магістральній лінії в Харківській області.

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Последние обсуждения

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи

 

  •  Home  •  Рынок  •  ИТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Сети  •  Безопасность  •  Наука  •  IoT

  