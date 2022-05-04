На Херсонщині інтернет-послуги «Укртелекому» доступні у 85% населених пунктів

За заявою «Укртелекому», на Херсонщині запрацював інтернет від цього оператора.
Наразі інтернет-послуги доступні у 85% населених пунктів області, де є мережі «Укртелекому».
Зазначено, загалом послуги інтернет-доступу надаються у 87% населених пунктів, підключених до мереж «Укртелекому», і доступні у всіх областях, крім Луганської.
Також за минулу добу аварійно-відновлювальні бригади оператора завершили ремонтні роботи на магістральній лінії в Харківській області.
Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист
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