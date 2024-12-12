На фронті зʼявилися нові українські дрони-камікадзе ТОККО

12 декабря 2024 г., 8:15

Міністерство оборони України кодифікувало та допустило до експлуатації безпілотний авіаційний комплекс ТОККО вітчизняного виробництва.

Зазначається, що дрони-камікадзе ТОККО стійкі до впливу ворожих засобів радіоелектронної боротьби.

Анонсовані безпілотні авіаційні комплекси мають дві модифікації дронів, які різняться масою бойового навантаження. Елементи безпілотників мають захисне покриття, яке забезпечує стійкість роботи у складних польових умовах.

Комплекс складається із наземної станції управління, пульта керування, окулярів пілота, щогли та десятків безпілотників.

«Перші дрони-камікадзе ТОККО вже випробували у реальному бою, вони успішно вразили ворожу техніку», – підкреслив заступник міністра оборони України Дмитро Кліменков.

Міноборони нагадує, що виробники та розробники зразків озброєння і військової техніки, які мають запитання щодо процесу кодифікації, можуть звертатися до Головного управління забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння та військової техніки на електронну пошту: [email protected]

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