На CES дебютировали инновационные ёмкостные датчики из бумаги и нанотрубок

11 января 2022 г., 12:35

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Стартап Somalytics, который был образован всего два месяца назад для коммерциализации сенсорной технологии, разработанной Вашингтонским университетом совместно с CoMotion, успел подготовить для демонстрации на выставке CES 2022 два инновационных устройства.



SomaControl позволяет человеку бесконтактно взаимодействовать с цифровыми устройствами с помощью жестов руками, например прокручивать фотографии на экране ПК, смахиваяющим движением руки, и увеличивать масштаб изображения, проводя в воздухе пальцем снизу вверх. Другой продукт, SomaSense представляет собой гибкий напольный коврик размерами примерно 60х60 см с массивом из 16 датчиков, применяемый для обнаружения и анализа человеческого присутствия, походки и давления ступней.



Ключевым элементом обоих демонстрационных продуктов являются ёмкостные датчики Carbon-nanotube Paper Composite (CPC). По данным Somalytics, они выгодно отличаются от существующих ёмкостных датчиков приближения более высокой чувствительностью при меньших габаритах и сниженной себестоимости.



Датчики CPC состоят из углеродных нанотрубок, встроенных в структуру бумаги, которая подвергается разрушению под действием воды, чтобы выстроить проводящие волокна нанотрубок параллельно друг другу.



Согласно Somalytics, такие гибкие датчики на бумажной основе имеют диаметром 1–5 мм и толщину всего 0,1 мм. При этом они имеют «беспрецедентную чувствительность к тканям человека», обнаруживая присутствие на расстоянии до 20 сантиметров. CPC-датчики также «быстрее и лучше инфракрасных» и открывают «новое поколение бесконтактных технологий, применимых практически к любому взаимодействию между людьми и машинами».



Одно интересное потенциальное приложение CPC – отслеживание взгляда в очках AR/VR без использования цифровых камер. Исключительная электрическая чувствительность CPC-датчиков позволяет отслеживать движение роговицы относительно сферической кривизны глаза со скоростью обработки менее 3 мс и частотой дискретизации до 1000 Гц. Рабочий прототип таких очков с тремя датчиками для каждого глаза, уже создан в лабораториях Somalytics, однако, по словам представителя компании «не вполне готов для CES».



Очевидно, что существует множество перспективных приложений сенсорной технологии Somalytics, включая обнаружение присутствия в целях безопасности. Ожидается, что массовое производство CPC-датчиков начнется уже в этом году, при этом компания рассчитывает реализовать нечто вроде концепции Intel Inside, только для бесконтактных интерфейсов.



Многие годы исследований, стоящие за основной технологией Somalytics, и четыре семейства патентов, ожидающих утверждения, по мнению руководства стартапа позволяют не опасаться конкуренции в обозримом будущем.

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