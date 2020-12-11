В «Запорожской политехнике» открылся Schneider Electric TechnoHUB

11 декабря 2020 г., 14:25

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Генеральний директор "Schneider Electric Україна" Михаил Бубнов на открытии TechnoHUB в г. Запорожье.

По сообщению киевского офиса Schneider Electric, компания приняла участие в торжественном открытии и оснащении научно-технологического пространства TechnoHUB на базе НУ «Запорожская политехника» в г. Запорожье.

Между Schneider Electric и НУ «Запорожская политехника» был подписан меморандума о сотрудничестве по вопросам образования. Работа TechnoHUB запланирована п следующи направлениям:

разработка систем промышленной автоматизации и интернета-вещей;

аддитивные технологии и 3D-моделирования;

создание и работа на станках с ЧПУ;

проектирование электронных устройств и изготовления их прототипов;

разработка систем виртуальной и дополненной реальности;

разработка цифровых двойников промышленных объектов.

«Открытие TechnoHUB посвящено 50-летию основания кафедры информационных технологий электронных средств НУ «Запорожская политехника». Это открытое пространство в формате сети лабораторий FabLab для обеспечения возможности работы студентов, талантливой молодежи и предпринимателей Запорожского региона над инновационными проектам. Мы очень рады, что в нашем учебном арсенале теперь есть новейшее оборудование — три промышленные контроллера М340 и даже контроллер горячего резерва М580 компании Schneider Electric. У наших студентов и преподавателей появилась возможность работать с современным оборудованием, и это только начало. Впереди очень интересная работа по монтажу и программированию стендов», — заявила Галина Шило, заведующая кафедры информационных технологий электронных средств НУ «Запорожская политехника».

«Schneider Electric пригласили присоединиться к новой амбициозной и социально важной инициативе — оснащению и открытию образовательной площадки «Запорожской Политехники». Мы видим нашей миссией обеспечение соответствующих условий для обучения, передав новейшие технологии, инновации, решения и оборудование для эффективного учебного процесса молодых специалистов, которые будут внедрять цифровизацию, ведь за этим — будущее! Подготовка новых кадров невозможна без использования новых технологий, а разработка технологий невозможна без научного потенциала. Поэтому мы поддержали инициативу создания образовательного пространства TechnoHUB и предоставили максимально комфортные условия для создания учебных стендов«, — комментирует генеральный директор «Schneider Electric Украина» Михаил Бубнов.

«В 2018 году мы открыли собственный учебно-демонстрационный центр Innovation Hub именно потому, что видим одной из наших миссий — передавать знания и экспертизу, способствовать повышению уровня технического образования в Украине. В начале ноября 2020 г несколько преподавателей кафедры информационных технологий электронных средств НУ «Запорожская политехника» были приглашены на обучение к нам и прошли успешно новый курс «Технологии Industry 4.0». Этот недельный интенсив предоставил возможность систематизировать знания об архитектуре IIoT и цифровых двойниках, получить навыки практической работы по созданию приложений с использованием NODE-RED и EcoStruxure Augmented Operator Advisor. Данный курс поможет преподавателям внедрить новые технологии в создание новой дисциплины, как запланировано, и будет полезным при выполнении дипломного проектирования для магистров», — говорит директор департамента Industry в "Schneider Electric Украина" Павел Пилипенко.

«Участие в открытии TechnoHUB на базе НУ «Запорожская политехника» является частью образовательной программы «Шнейдер Электрик Украина» по сотрудничеству с высшими учебными заведениями Украины. Сейчас компания поддерживает более 20 вузов в нашей стране. Подписание Меморандума — это всегда только начало. Начало длительного тесного сотрудничества между компанией и вузами в сфере подготовки кадров и развития науки. Мы готовы на постоянной основе предоставлять консультации наших экспертов, повышать уровень ваших преподавателей, предоставлять доступ к инновационным технологиям и оборудованию. Мы рады, что можем предоставлять студентам и преподавателям возможность работать с современным оборудованием», — комментирует Михаил Бубнов.

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