Мысли по поводу новых Маков на Apple Silicon M1

16 ноября 2020 г., 16:15

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Несколько месяцев назад читатель блога спросил у меня, стоит ли покупать на тот момент Мак с процессором Intel, или же подождать до Маков с Apple Silicon, которые были на тот момент уже объявлены на конференции WWDC. Я тогда обманул читателя, пообещав «скоро» что-то написать по этому поводу, так как понял, что для того, чтобы писать, лучше подождать настоящего анонса новых компьютеров с новыми процессорами.

И вот это наконец-то произошло. Звучит, наверно, излишне пафосно, но это действительно эпохальное событие для Apple, да и для всей компьютерной отрасли. Теперь Apple выпускает не только iPhone/ iPad/ Apple Watch и другие устройства с процессорами собственной разработки, но и начала перевод компьютеров Mac на процессоры М1, разработанные в подземельях офиса в Купертино, штат Калифорния. Предыдущие смены процессоров в компьютерах происходили в 1994 г. – с Motorola 68k на PowerPC, и в 2005 г. с PowerPC на Intel. Может быть, это покажется преувеличением, но я допускаю, что тот переход на Intel помог спасти Маки от забвения. Интересно, какой эффект произведёт теперешняя смена процессоров.

Если честно, то, получив вопрос читателя, я в первую очередь вспомнил свой опыт с первым MacBook Pro на процессорах Intel, который я купил в 2006 г. (До этого, кстати, линейка ноутбуков у Apple называлась PowerBook, и это название до сих пор нравится мне гораздо больше, чем MacBook Pro). Это, наверно, был худший ноутбук, который у меня когда-либо был, с огромным количеством проблем в качестве – экран, материнская плата, аккумулятор, и т.д. Сама цепочка разработки, производства и поставок у сегодняшней Apple радикально отличается от того, что было в 2006 г., поэтому я не думаю, что с новыми машинами будут подобные проблемы качества. Тем более, что свежепредставленные MacBook Air, MacBook Pro и Mac mini внешне почти ничем не отличаются от тех же компьютеров, которые Apple продавала на прошлой неделе. Впрочем, Mac mini и MacBook Pro 13" по-прежнему остались в версии с процессорами Intel, для тех, кто не желает рисковать с новой архитектурой процессоров.

Незадолго до презентации я спросил у читателей в Твиттере о том, что они ожидают от новых Маков. В ответ мне прилетали различные фичи, которые уже можно давно встретить в PC-аналогах, но они отсутствуют в ноутбуках Apple. Это и возможность разблокировки экрана по скану лица (Face ID из iOS устройств), сенсорные экраны, встроенные модемы 4 LTE, меньше рамки у экранов, и прочее. Многие озвучивали желание получить 12" MacBook Pro, что я тоже хорошо понимаю. Такая радикальная штука как смена процессора – это хороший повод представить что-то такое эдакое, чтобы показать, что «Эпол еще та». Вместо этого мы получили дизайн пятилетней давности, который а) работает быстрее, и б) работает дольше от аккумулятора. Если второе потребители поймут и сразу оценят, то первое могут и не заметить: текст быстрее не наберёшь или веб-страничка быстрее не загрузится. Так что я понимаю некую критику, которую я читаю в интернете по поводу того, что Apple что-то «не поразила».

С другой стороны, такой осторожный подход тоже можно назвать оправданным. Сохранение форм-фактора гарантирует минимизацию рисков с другими компонентами, а также не отпугивает покупателей какими-то новыми и непривычными решениями. Переход, как обещает Apple, займёт пару лет, и компания будет постепенно менять свои компьютеры, обновляя процессоры и выпуская новые модели. Обкатав операционную систему и дав время разработчикам на обновление приложений, можно сфокусироваться и на новых формах и функциях, привлекая новых пользователей уже именно ими. А новый процессор М1, который, по словам компании, опережает практически все на рынке (и судя по независимому анализу, скорей всего, это так и есть), тоже «обкатается» в новой среде компьютеров, и позволит Apple расширять его возможности. Если М1 – это только первый шаг, представьте себе, что там у Apple в планах для профессиональных машин типа большого MacBook Pro или настольного Mac Pro. Хотя, конечно, все эти разговоры про энергоэффективность новых процессоров странно выглядят в случае с Mac mini, который все равно стоит на столе и питается от розетки. Видимо, просто так совпало.

Есть также момент с ограничением оперативной памяти максимальным количеством 16 ГБ. Это была самая частая жалоба на анонсированные компьютеры. Я прекрасно понимаю, откуда у неё «растут ноги», и почему профессиональные пользователи считают, что их вчера обделили. На данный момент мы не знаем, с чем связано это ограничение: то ли сама SoC M1 больше не поддерживает, то ли за счёт улучшенной интеграции SoC там будет такая производительность, что больше пока не надо. iPad Pro с гораздо меньшим количеством оперативной памяти как бы намекает на то, что процессоры Apple могут работать хорошо и без десятков гигабайт оперативной памяти. Но Маки – это не ограниченные iOS-устройства, и на Маках запускают большие и тяжелые приложения, которые требуют большого количества памяти. Взять хотя бы Xcode для разработки приложений, или же Chrome с одной или двумя открытыми вкладками. Короче, как минимум, я бы подождал неделю до попадания первых Маков в руки пользователей, чтобы услышать живые впечатления о работе, в том числе и с тяжелыми приложениями. Со своей стороны еще хочу добавить, что те самые «айпады без экрана» – прототипы Маков, которые Apple давала разработчикам для обновления приложений под новые процессоры – были с 16 ГБ оперативной памяти, и в целом показали себя весьма прилично в плане производительности. А в свежепредставленных Маках процессоры даже новее и мощнее.

Но скорей всего, решение с ограничением оперативной памяти больше политическое, чем техническое. Таким образом Apple хочет пока что попридержать профессиональных пользователей, у которых более высокие требования, от перехода на новые компьютеры. Пока утрясаются все вопросы с интеграцией новой операционки и новых процессоров, пока разработчики подтягиваются с обновлениями приложений для Apple Silicon процессоров, профессионалы могут продолжать работать на привычных Intel-Маках, не переживая за свои производственные процессы и их стабильность. А пользователи, которым нужен компьютер для более простых задач, даже не заметят, что нельзя купить больше 16 ГБ оперативной памяти. Думаю, что в течение ближайших 6-9 месяцев Apple вполне может анонсировать и что-то такое, что закроет тему с ограничением по количеству операционной памяти (и наверняка откроет какую-то другую тему для жалоб).

Вообще, напомню, когда Apple говорит о времени работы ноутбуков от аккумулятора, их оценки обычно близки к реальности. (Конечно, их тесты не включают в себя сборку проекта в Xcode или рендеринг видео в FinalCut Pro). Интересно будет посмотреть на реакцию рынка ноутбуков, где Microsoft производит операционную систему, а ноутбуки, как правило, производят другие компании. Они просто по определению не могут так плотно интегрировать системное ПО и аппаратную часть, как это делает Apple, и конкурировать с новыми Маками и их характеристиками им будет непросто. Точнее, возвращаясь к тому, что я писал выше, конкурировать с помощью других отличий пока есть возможность, но это, как мне кажется, временное преимущество.

P.S. Как сотрудника компании Parallels, меня спрашивают о том, что же будет с Boot Camp и виртуализацией Windows на новых компьютерах. Пока что могу ответить только ссылкой на официальную позицию компании, которая была опубликована на сайте компании. Виртуализация операционной системы – это не то ПО, перенос которого на новую архитектуру решается одним чекбоксом в Xcode. Но разработка новой версии Parallels Desktop для Маков с процессорами М1 ведётся. Про Boot Camp я ничего не знаю, но рискну предположить, что дни, когда это требовалось Apple, уже позади, и вряд ли мы увидим официальную возможность установки Windows для Arm на Маках с процессорами Apple Silicon.

P.P.S. И я все еще считаю, что отказ от светящегося логотипа в крышке ноутбуков – это существенное ухудшение Маков. Ролик в начале презентации, с кучей ноутбуков Мак и светящимися «яблоками» почти намекал, что, возможно, Apple одумалась, но нет. Может быть, это еще в будущем, как и другие улучшения. Может быть.

Мысли по поводу новых Маков на Apple Silicon M1

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