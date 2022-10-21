My Ad Center стає поступово доступним для користувачів у всьому світі

21 октября 2022 г., 17:05

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За заявою Google, відсьогодні сервіс My Ad Center (“Мій центр оголошень”) стає поступово доступним для користувачів у всьому світі, що дозволяє контролювати типи оголошень, які користувач бачить в Google – на YouTube, у Пошуку та Рекомендаціях. Цей сервіс також дозволяє блокувати рекламні оголошення на чутливі теми та дізнаватися більше про інформацію, яка використовується для персоналізації реклами.



Зазначено, My Ad Center розроблено, щоб надати більше контролю над тим, які рекламні оголошення ви бачите на сайтах і в додатках Google. Увійшовши в обліковий запис Google, ви можете отримати доступ до My Ad Center безпосередньо з рекламних оголошень у Пошуку, YouTube і Рекомендаціях, а також вибрати більше брендів і тем, які вам подобаються, і менше тих – які вам не подобаються. Вам ніколи не доведеться витрачати час на пошук потрібного елемента керування чи розшифровку того, як використовується ваша інформація. Натомість ви зможете керувати налаштуваннями реклами, не відволікаючись від того, що ви робите в Інтернеті.



Наприклад якщо ви витратили місяці на дослідження інформації для своєї останньої подорожі, а тепер, повернувшись, не хочете бачити рекламу про це. За допомогою My Ad Center ви можете просто торкнутися меню з трьома крапками поруч з оголошенням про подорожі та вибрати, щоб менше показувати такі типи оголошень. Ви також можете вибрати опцію, щоб бачити рекламу про речі, які вас цікавлять, як-от пропозиції кросівок або святкові подарунки для ваших близьких.



Ви також можете повністю вимкнути персоналізацію реклами. Завдяки My Ad Center можна легко знайти цей елемент керування. Якщо ви вирішите не бачити персоналізовану рекламу, ви все одно бачитимете рекламні оголошення, але вони можуть виявитись менш доречними чи корисними саме для вас. Це застосовуватиметься скрізь, якщо ви увійшли до свого облікового запису Google.



Також можуть бути певні теми оголошень, які ви взагалі не хочете бачити. За допомогою My Ad Center ви можете обмежити рекламу, пов’язану з такими темами, як алкоголь, побачення, втрата ваги, азартні ігри, вагітність, виховання дітей тощо.



Ви можете вирішити, які типи вашої активності в Google використовуватимуться для показу вам реклами, не впливаючи на ваш досвід роботи з продуктами Google. Раніше, якщо ваша історія YouTube була ввімкнена, ви автоматично отримували інформацію, яким чином були персоналізовані ваші рекламні оголошення. Тепер, якщо ви не хочете, щоб ваша історія YouTube використовувалася для персоналізації реклами, ви можете вимкнути це в My Ad Center, не впливаючи на релевантні рекомендації у вашій стрічці.



Ви також можете бачити рекламу, призначену для певної аудиторії на основі вашої активності в Google – таких категорій, як освіта, стосунки чи галузь, у якій ви працюєте. Тепер ви зможете вибрати і налаштувати, як категорії надають інформацію для вашої реклами, або повністю вимкнути цю опцію. Таким чином ви зможете легше вибрати рекламу, яка вам підходить.



Нарешті, іноді ви можете бачити рекламу від компаній, які використовують інструменти Google для розміщення рекламних оголошень на інших сайтах і в додатках. Опція вимкнення персоналізованої реклами в My Ad Center застосовується до реклами, яку ви бачите в Google і поза ним, і автоматично застосовуватиметься на будь-якому пристрої, на якому ви ввійшли у свій обліковий запис Google. Якщо ви не ввійшли в обліковий запис Google, ви все одно можете керувати параметрами в налаштуваннях реклами.

Online Security Forum 2022 - з 15 по 17 листопада

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