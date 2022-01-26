Мультиоблака – наиболее перспективная модель, но есть трудности

26 января 2022 г., 18:45

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Компания Nutanix делится результатами четвертого ежегодного исследования Enterprise Cloud Index (ECI), посвященного использованию облаков предприятиями. Согласно отчету, мультиоблако – наиболее распространенная модель и за три года ее популярность вырастет до 64%. Однако главной проблемой на этом пути остается его сложность: 87% считают, что для успеха требуется более простое управление смешанными облачными инфраструктурами. 83% опрошенных согласны, что модель гибридного мультиоблака идеальна для решения основных проблем, связанных с совместимостью, безопасностью, затратами и интеграцией данных.

Респонденты рассказали о текущих проблемах с облаками, о том, как они используют бизнес-приложения и где планируют запускать их в будущем. Вопросы также были посвящены влиянию пандемии на текущие и будущие решения в области ИТ-инфраструктуры и тому, как из-за этого могут измениться ИТ-стратегия и приоритеты.

Ключевые выводы отчета:

Основные вызовы мультиоблака – это обеспечение безопасности (49%), интеграция данных (49%) и затраты (43%). Хотя мультиоблако – это наиболее популярная модель и единственная, которая будет расти, большинство предприятий сталкиваются с реальностью, когда они работают одновременно и в частных, и в публичных облаках. Эта ситуация не меняется и все больше руководителей осознают, что в работе с облаками не бывает универсального подхода. В результате большинство опрошенных видят операционную модель гибридного мультиоблака с несколькими частными и публичными контурами и функциональной совместимостью между ними как идеальное решение;

Пандемия изменила то, как работают подавляющее большинство компаний. И мультиоблако поддерживает новые способы работы. 61% респондентов сфокусированы на предоставлении более гибких условий работы из-за пандемии. Большинство организаций сообщают, что, хотя число удаленных сотрудников может сокращаться или расти, они останутся в обозримом будущем. Мультиоблако предоставляет самую гибкую ИТ-среду для их поддержки за счет распределения данных по разным географическим местоположениям для обеспечения их близости к пользователям и непрерывности бизнеса;

Мобильность приложений важнее всего. Почти все опрошенные организации (91%) перенесли одно или несколько приложений в другую среду за последние 12 месяцев. При этом 80% согласны с тем, что перенос рабочей нагрузки в новую облачную среду может быть дорогостоящим и трудоемким. В качестве причины переезда они чаще всего называют безопасность (41%), затем производительность (39%) и получение контроля над приложением (38%), что является наиболее вероятными драйверами распространения мультиоблачной модели;

Предприятия относятся более стратегически к ИТ-инфраструктуре. 72% считают, что ИТ-функция в их организациях воспринимается как более стратегическая, чем год назад. Они также называют такие бизнес-причины для изменения инфраструктуры, как: улучшение удаленной работы и совместной работы (40%), более качественная поддержка клиентов (36%) и улучшение непрерывности бизнеса (35%). Кроме того, они начали сопоставлять насколько инфраструктура соответствует рабочим нагрузкам, основываясь на таких приоритетах как безопасность (41%), производительность (39%) и стоимость (31%).

Четвертый год подряд Vanson Bourne проводит исследование от имени Nutanix, опросив 1700 лиц, принимающих решения в области ИТ, в августе и сентябре 2021 г. База респондентов охватила несколько отраслей, размеров бизнеса и следующие регионы: Америка, Европа, Ближний Восток и Африка, Азиатско-Тихоокеанский регион и Япония.

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