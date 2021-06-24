«МУК» – дистрибьютор решений для управления и хранения информации Veritas

24 июня 2021 г., 15:15

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Группа компаний «МУК» сообщает о заключении дистрибьюторского соглашения с Veritas Technologies, разработчиком ПО для управления и хранения информации, которое охватывает территории Азербайджана, Армении, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и Украины.

Решения Veritas позволяют организациям получать максимальную отдачу от их основного актива – информации, ускорить цифровую трансформацию и решить такие задачи, как управление данными в нескольких облачных средах, защита данных, оптимизация хранилища, готовность к соблюдению требований и переносимость рабочих нагрузок.

Портфель продуктов Veritas охватывает три основных направления. Первое дает возможность обеспечить прогнозируемый уровень доступности, отказоустойчивость приложений и эффективное использование систем хранения данных в мультиоблачных, виртуальных и физических средах, и включает такие решения, как InfoScale для управления данными в гибридных облаках и Resiliency Platform для обеспечения отказоустойчивости приложений в мультиоблачной среде.

Вторая линия продуктов направлена на обеспечение нормативного соответствия, сохранность и доступность данных организаций. В него входят такие решения, как System Recovery для быстрого восстановления после сбоев и простоя систем для серверов, настольных компьютеров или ноутбуков, решение Backup Exec для резервного копирования, NetBackup для защиты данных, Desktop and Laptop Option для защиты и синхронизации на устройствах Windows и MacOS, а также ряд других продуктов.

Третье направление включает решения для получения аналитической информации о данных, системах хранения и инфраструктуре резервного копирования, позволяющие контролировать риски и управлять ИТ-инфраструктурой. В него входят расширяемая платформа ИТ-аналитики APTARE IT Analytics, платформа визуализации Information Studio, решение для архивирования информации Enterprise Vault, Data Insight для сокращения рисков и повышения прозрачности, и другие продукты.

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