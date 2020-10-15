«MTI hi-tech дистрибуция» получила эксклюзивный контракт на поставку мониторов MSI Pro

15 октября 2020 г., 14:35

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Компания «MTI hi-tech дистрибуция» объявляет о заключении эксклюзивного контракта на поставку в Украину серии мониторов MSI Pro для корпоративного сегмента. Точность калибровки цвета и яркости делает эти устройства хорошим вариантом для редактирования видео, веб-дизайна, программирования, работы с приложениями, чертежами и другими профессиональными программами. Специальное покрытие экрана снижает количество отраженного света, повышая качество картинки, делая работу за компьютером более комфортной.

На сегодня семейство мониторов MSI Pro насчитывает семь моделей с различными характеристиками и закрывает все основные потребности клиентов в бизнес-сегменте. В линейке представлены устройства с диагоналями от 21.5 до 27 дюймов, поддержкой Full-HD 1080P и QHD на матрицах IPS и TN. Производитель планирует развивать серию и уже в следующем году расширить линейку, добавив около десяти новых моделей.

Как отмечается, мониторы MSI Pro преимущественно представлены в средней и низкой ценовой категории, однако при этом в состоянии конкурировать с продукцией других производителей, представленных на украинском рынке в данном сегменте.

«Мы уже много лет сотрудничаем с MSI. Не так давно вендор расширил линейку производимых устройств, включив в нее мониторы. Компания MSI доверила нам развитие этого направления в Украине, предоставив право на эксклюзивную дистрибуцию мониторов серии Pro – специализированный продукт для корпоративного сегмента», – отмечает Сергей Яковлев, коммерческий директор «MTI hi-tech дистрибуция».

Продажи мониторов MSI серии Pro начнутся уже в октябре. На все устройства действует трехлетняя гарантия. Гарантийное обслуживание на украинском рынке будет предоставлять компания F1 center.

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