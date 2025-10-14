Motorola Solutions придбала Silvus Technologies, розробника мобільних ad-hoc мереж

14 октября 2025 г., 12:25

Motorola Solutions завершила придбання компанії Silvus Technologies – провідного розробника мобільних ad-hoc мереж (MANET), повідомляє «ІТ-Інтегратор», Platinum партнер Motorola Solutions.

Технології Silvus створюють самовідновні й масштабовані мережі, які працюють без фіксованої інфраструктури та забезпечують надійний обмін даними, відео і голосом у найскладніших умовах. Ці рішення вже довели ефективність у поєднанні з дронами, автономними платформами та військовими системами.

Інтеграція цих можливостей із портфелем Motorola Solutions – від радіозв’язку й відеоспостереження до командних центрів – відкриває нову еру у сфері критично важливих комунікацій.

Для України, яка щодня стикається з викликами війни, такі технології є особливо цінними. MANET-мережі дозволяють військовим та службам безпеки підтримувати зв’язок навіть у разі знищення інфраструктури, координувати дії дронів і автономних систем, а також забезпечувати безперервний обмін інформацією на полі бою.

