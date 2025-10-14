 
`

СПЕЦІАЛЬНІ
ПАРТНЕРИ
ПРОЕКТУ

Чи використовує ваша компанія ChatGPT в роботі?

Колонка

Геннадий
Армашула
Трест, который лопнул

BEST CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

Motorola Solutions придбала Silvus Technologies, розробника мобільних ad-hoc мереж

14 октября 2025 г., 12:25

Motorola Solutions завершила придбання компанії Silvus Technologies – провідного розробника мобільних ad-hoc мереж (MANET), повідомляє «ІТ-Інтегратор», Platinum партнер Motorola Solutions.

Технології Silvus створюють самовідновні й масштабовані мережі, які працюють без фіксованої інфраструктури та забезпечують надійний обмін даними, відео і голосом у найскладніших умовах. Ці рішення вже довели ефективність у поєднанні з дронами, автономними платформами та військовими системами.

Інтеграція цих можливостей із портфелем Motorola Solutions – від радіозв’язку й відеоспостереження до командних центрів – відкриває нову еру у сфері критично важливих комунікацій.

Для України, яка щодня стикається з викликами війни, такі технології є особливо цінними. MANET-мережі дозволяють військовим та службам безпеки підтримувати зв’язок навіть у разі знищення інфраструктури, координувати дії дронів і автономних систем, а також забезпечувати безперервний обмін інформацією на полі бою.

Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Ukraine

Останні обговорення

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи

 

  •  Home  •  Ринок  •  IТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Мережі  •  Безпека  •  Наука  •  IoT

  