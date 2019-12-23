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Motorola отложила старт продаж складного Razr

23 декабря 2019 г., 14:05
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Motorola отложила старт продаж складного Razr

Агентство Bloomberg сообщило, что Motorola откладывает старт продаж своего складного смартфона Razr в Северной Америке. Основная причина — спрос на устройство стоимостью 1500 долл. превзошел прогнозы поставок.

Аппарат, анонсированный в ноябре, должен был стать доступен к заказу в декабре и отгрузка клиентам по предварительным прогнозам — в январе. «Motorola решила изменить предпродажную подготовку Razr и сроки выпуска, чтобы лучше удовлетворить потребительский спрос», — говорится в сообщении, которое распространено Lenovo Group. «Мы работаем над определением необходимо количества устройств и графика их продаж, чтобы все желающие могли получить возможность покупки Razr», также отмечает производитель.

Компания не собщила, когда именно смартфон поступит в продажу, но ее представители заявили, что не ожидается «значительного сдвига» по сравнению с первоначальным графиком запуска. Ранее в интервью Bloomberg News президент Motorola Серхио Буниак (Sergio Buniac) заявил, что надеется на «немного больший» спрос на устройство.

Motorola не сообщает, что задержка возможна из-за каких- то технических проблем. Когда компания анонсировала это устройство, руководитель проекта Рубен Кастано (Ruben Castano) заявил: «Мы чувствуем, что действительно разработали надежное решение».

Напомним, что складной Razr выглядит наподобие оригинальной модели начала 2000-х, но работает под управлением операционной системы Google Android и оснащен сенсорными дисплеями. Ранее Motorola заявляла, что телефон поступит в продажу в Европе, Латинской Америке, Азии и Австралии.

Motorola отложила старт продаж складного Razr

Агентство Bloomberg сообщило, что Motorola откладывает старт продаж своего складного смартфона Razr в Северной Америке. Основная причина — спрос на устройство стоимостью 1500 долл. превзошел прогнозы поставок.

Аппарат, анонсированный в ноябре, должен был стать доступен к заказу в декабре и отгрузка клиентам по предварительным прогнозам — в январе. «Motorola решила изменить предпродажную подготовку Razr и сроки выпуска, чтобы лучше удовлетворить потребительский спрос», — говорится в сообщении, которое распространено Lenovo Group. «Мы работаем над определением необходимо количества устройств и графика их продаж, чтобы все желающие могли получить возможность покупки Razr», также отмечает производитель.

Компания не собщила, когда именно смартфон поступит в продажу, но ее представители заявили, что не ожидается «значительного сдвига» по сравнению с первоначальным графиком запуска. Ранее в интервью Bloomberg News президент Motorola Серхио Буниак (Sergio Buniac) заявил, что надеется на «немного больший» спрос на устройство.

Motorola не сообщает, что задержка возможна из-за каких- то технических проблем. Когда компания анонсировала это устройство, руководитель проекта Рубен Кастано (Ruben Castano) заявил: «Мы чувствуем, что действительно разработали надежное решение».

Напомним, что складной Razr выглядит наподобие оригинальной модели начала 2000-х, но работает под управлением операционной системы Google Android и оснащен сенсорными дисплеями. Ранее Motorola заявляла, что телефон поступит в продажу в Европе, Латинской Америке, Азии и Австралии.


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