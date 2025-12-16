Motivair презентувала нові блоки рідинного охолодження для ЦОД під HPC та АІ-навантаження

16 декабря 2025 г., 16:35

Компанія Motivair by Schneider Electric представила два блоки розподілу холодоагенту (CDU), розроблені для задоволення зростаючих теплових вимог високопродуктивних обчислень та АІ-навантажень.



Як зазначається, ці нові моделі, MCDU-45 і MCDU-55, є першими CDU компанії, спеціально створеними для оптимізованої установки в коридорах комунікацій, що пропонує операторам центрів обробки даних підвищену гнучкість та інтеграцію.



Нові рішення вже доступні на світовому ринку, а виробництво буде нарощуватися на початку 2026 року. Обидва пристрої забезпечують розширені можливості охолодження, функції та умови конструкції, дозволяючи операторам використовувати ширший діапазон температур охолодженої води для оптимізації розгортання та експлуатації. З додаванням цих нових CDU до свого повного портфоліо рідинного охолодження, Motivair by Schneider Electric тепер пропонує додаткові підлогові CDU та вбудовані в стійки пристрої, адаптовані для гіпермасштабних, АІ, колокаційних, граничних та ретрофітних середовищ.



Також наголошується, що нові системи розроблені, щоб відповідати еволюції рідинного охолодження та змін у розгортанні інфраструктури для епохи АІ, оскільки клієнти все частіше розміщують CDU поза межами "білого простору" ЦОД. Наявність повного діапазону опцій розгортання CDU дозволяє операторам адаптувати стратегії охолодження до їхньої конкретної АІ-інфраструктури, дизайну ЦОД та вимог робочого навантаження, забезпечуючи оптимальну теплову продуктивність та стійкість.



Підкреслюється, що серед ключових переваг нових моделей - оптимізація простору та гнучкість, що дає операторам можливість вибрати відповідну модель для їхніх цілей розгортання. CDU також пропонують економію енергії завдяки ширшим робочим діапазонам, що дозволяє системам відведення тепла підвищувати енергоефективність та покращувати показник PUE (Power Usage Effectiveness). Крім того, різноманітне розміщення модулів спрощує обслуговування, оскільки доступ до сервісних точок не порушує робоче навантаження АІ чи ІТ-операції.



Фахівці Schneider Electric відзначають, що повний спектр CDU - від моделей MCDU-25 до MCDU-60 - підтримує розширені стратегії управління теплообміном з точним контролем потоку, моніторингом у режимі реального часу та адаптивним балансуванням навантаження. Це забезпечує оптимізацію роботи охолоджувальних установок, знижуючи споживання енергії та операційні витрати.



«Коли справа доходить до рідинного охолодження центру обробки даних, гнучкість є ключовою, оскільки клієнти вимагають більш різноманітного та ширшого портфоліо наскрізних рішень, - заявив Ендрю Браднер (Andrew Bradner), старший віцепрезидент з бізнесу охолодження у Schneider Electric. - Наші нові CDU дозволяють клієнтам узгоджувати стратегії розгортання з ширшим діапазоном прискорених обчислювальних додатків, використовуючи при цьому багаторічний спеціалізований досвід охолодження».



Слід зазначити, що нові CDU Motivair by Schneider Electric є першими новими продуктами, представленими після придбання Motivair компанією Schneider Electric у лютому 2025 року.

