Motivair анонсує нові рішення для охолоджування АІ-фабрик наступного покоління

4 февраля 2026 г., 15:35

0

Tweet

Motivair, підрозділ Schneider Electric, представив новий, найпотужніший у галузі блок розподілу охолоджувача (CDU) потужністю 2,5 МВт, призначений для надійного охолодження дата-центрів з високою щільністю серверів.



Використовуючи програмне забезпечення EcoStruxure від Schneider Electric, блоки Motivair працюють як централізована система - задовольняючи сучасні потреби в охолодженні з можливістю масштабування до 10 МВт + для систем високопродуктивних обчислень наступного покоління, АІ та робочих навантажень прискорених обчислень.



Як зазначається, компактна та ефективна, модель MCDU-70 є найновішим доповненням до лінійки CDU компанії Motivair, забезпечуючи потужне охолодження без компромісів - з повним збереженням продуктивності потоку та тиску в системі навіть у масштабах гігаватного рівня. Її продуктивність ідеально відповідає потребам великих об’єктів, таких як NVIDIA Omniverse DSX Blueprint, де впровадження розраховані на 10 МВт для досягнення гігаватного масштабу. При потужності 2,5 МВт кожен, шість пристроїв MCDU-70 можуть забезпечити конфігурацію 4+2 з резервуванням, а ємність блоку відповідає дорожній карті GPU від NVIDIA на найближчу перспективу.



«Штучний інтелект не сповільнюється. Наші рішення створені, щоб іти в ногу з еволюцією чипів і кремнієвих технологій — забезпечуючи продуктивність нового покоління саме тоді, коли це найважливіше, - зазначив Річ Вітмор, генеральний директор і президент Motivair by Schneider Electric. - Успіх дата-центрів сьогодні залежить від здатності надавати масштабовані, надійні й енергоефективні інфраструктурні рішення, які відповідають вимогам фабрик АІ нового покоління. Ми відповідаємо на цей виклик перевіреними рішеннями з рідинного охолодження, що масштабуються разом із потребами наших клієнтів».



Schneider Electric заявили, що з додаванням MCDU-70 повне портфоліо рішень для рідинного охолодження, компанії тепер пропонує CDU із діапазоном потужності від 105 кВт до 2,5 МВт, що задовольняє як поточні, так і майбутні вимоги до продуктивності.



Модель MCDU-70 вже доступна для замовлення по всьому світу через виробничі хаби Schneider Electric у Північній Америці, Європі та Азії.

Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI