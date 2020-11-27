Мошенники стремятся использовать возросшую популярность QR-кодов

27 ноября 2020 г., 17:55

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Компания Check Point Software Technologies предупреждает пользователей об угрозах QR-кодов. Их использование резко возросло во время пандемии Covid-19: например, рестораны стали использовать QR-коды, чтобы клиенты могли просматривать меню на своем смартфоне или совершать бесконтактные платежи. QR-коды также применяются для регистрации участников на разных мероприятиях с помощью приложений для отслеживания контактов.

В свою очередь хакеры стремятся воспользоваться популярностью QR-кодов, заменяя оригинальные QR-коды другим кодом, который при сканировании запускает вредоносный URL-адрес или пытается загрузить вредоносное ПО.

Ранее федеральная полиция Бельгии уже предупреждала о мошенничестве в интернете с использованием QR-кодов. При сканировании вредоносный код пытается получить доступ к учетным данным для входа, которые используются для самых разных приложений на смартфоне – банковских, онлайн-магазинов. Далее вредоносная программа пытается украсть эти данные или настроить несанкционированные транзакции. ING Bank в Нидерландах также предупредил о мошеннических QR-кодах, которые пытаются связать злоумышленника со счетами клиентов ING через банковское приложение.

Недавний опрос MobileIron показал, что с марта по сентябрь 38% респондентов сканировали QR-код в ресторане, баре или кафе, 37% – в магазине. Более половины (51%) респондентов заявили, что у них нет или им не известно, установлено ли на их смартфонах защитное ПО. Во многих случаях на этих устройствах установлены как личные, так и бизнес-приложения, содержащие важные даны, а это подвергает организации повышенным кибер-рискам. Отчет Check Point 2020 Cyber Security Report показал, что 27% организаций по всему миру подверглись кибератакам с использованием мобильных устройств. 34% были атакованы вредоносными программами для мобильных устройств.

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