Мониторинг пожарной безопасности в Чернобыльской зоне будет использовать LTE900

8 декабря 2020 г., 12:50

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По сообщению «Vodafone Украина», в рамках подготовки к запуску пилотного проекта мониторинга пожарной безопасности на территории Чернобыльской зоны отчуждения на этой территории оператором развернуто покрытие высокоскоростным мобильным интернетом 4G в диапазоне 900 МГц (LTE900). Данный проект будет реализован совместно с Государственным агентством Украины по управлению зоной отчуждения.

По словам заместителя генерального директора Vodafone Украина Андрея Большакова: «Следующим этапом подготовки к запуску «пилота» станет тестирование работы тепловизоров, которые будут установлены на высоте и охватят значительную территорию. Это первое в Украине подобное решение, которое Vodafone разрабатывает и реализует эксклюзивно для Чернобыльской зоны отчуждения. В дальнейшем его можно будет масштабировать на другие пожароопасные территории Украины».

«Современные технологии открывают широкие возможности для мгновенного обнаружения возгораний в лесной местности. Благодаря сотрудничеству с Vodafone, в Чернобыле заработает технология NB-IоT, которая является частью концепции «интернета вещей» и позволяет безопасно и быстро передавать информацию между объектами. А это, в свою очередь, дает возможность мгновенно реагировать на пожарные ситуации и локализовать их. Я уже неоднократно отмечал, что эффективное предотвращение возникновения пожаров напрямую зависит от технического оснащения и применения smart-технологий. К тому же, расширение мобильного покрытия будет способствовать развитию инвестиционной и туристической привлекательности одного из крупнейших украинских туристических магнитов», — отметил Роман Абрамовский, Министр охраны окружающей среды и природных ресурсов Украины.

«Расширение покрытия высокоскоростным мобильным интернетом на территории зоны отчуждения — это первый шаг в рамках реализации пилотного проекту по строительству системы мониторинга пожарной безопасности. В частности, эта система будет состоять из видеокамер и тепловизоров, которые позволят эффективно и своевременно выявлять место возгорания. Мировой опыт ликвидации лесных пожаров показывает, что мобилизация всех сил и средств в течение первых 30 минут позволяет уменьшить негативные последствия от огня. Поэтому, очень важно, чтобы в зоне отчуждения была эффективная и современная система, которая позволит оперативно выявлять место возгорания и реагировать на него», — отмечает первый заместитель Председателя ГАЗО Андрей Пляцко.

Мониторинг пожарной безопасности планируется осуществлять с помощью технологии NB-IоT на базе сети LTE, которая предназначена для «интернета вещей». Технология NB-IоT обеспечивает высокий стандарт безопасности — шифрование и аутентификацию на базе SIM-карты, недоступные в других технологиях. Кроме того, она позволяет оптимизировать энергопотребление, увеличивая срок жизни батарей комплектующих до 10 лет. При этом, емкость сети значительно выше, чем в голосовой сети.

Отмечается, что высокоскоростной мобильный интернет от Vodafone появился в Чернобыльской зоне отчуждения в 2016 году. Базовая станция 3G была запущена в Припяти. Развертывание 4G от Vodafone на территории зоны было начато в ноябре 2018 года.

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