Монітори Lenovo L24q-35 та Q27q-1L з IPS-матрицею вже в Україні

28 сентября 2022 г., 17:15

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Компанія Lenovo оголосила про старт продажів нових моніторів Lenovo L24q-35 та Lenovo Q27q-1L. Новинки підійдуть як для виконання робочих завдань, так і для розваг.



Монітор Lenovo L24q-35 на базі 23,8 дюймової IPS-матриці має роздільну здатність QHD (2560x1440) та колірне охоплення 99% sRGB. Його дисплей NearEdgeless з технологією AMD FreeSync забезпечує час відгуку 4 мс. Новинка має два вбудовані динаміки потужністю до 2 Вт, а також додаткову підтримку саундбару.



Надтонкий монітор Lenovo Q27q-1L оснащено 27-дюймовою IPS-матрицею із роздільною здатністю QHD (2560x1440) то 99% охоплення колірного простору sRGB при яскравості до 250 ніт. Завдяки двом динамікам потужністю до 3 Вт – користувач зможе відчути ефект присутності.



Монітор Lenovo Q27q-1L можна під'єднати до ноутбука через інтерфейси HDMI та DP, створюючи своє продуктивне робоче місце.



Нові монітори Lenovo L24q-35 та Lenovo Q27q-1L підтримують технології захисту очей від синього випромінювання Natural Low Blue Light та Eyesafe. Технології забезпечують точну передачу кольору та усувають жовтуватий відтінок зображення, щоб дивитися контент, мінімізуючи напругу на очі.



Модель Lenovo L24q-35 має міцну двоколірну металеву підставку, яка органічно впишеться у домашній декор. Новинка Lenovo Q27q-1L отримала надтонкі рамки з трьох сторін товщиною 6,9 мм та сіро-сталеву підставку.



В Україні монітор Lenovo L24q-35 доступний за ціною від 9599 грн, а модель Lenovo Q27q-1L — від 11999 грн.

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