Монітор ProArt Display OLED PA32DCM має 31,5-дюймову OLED-панель 4K

6 января 2023 г., 10:55

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Компанія ASUS анонсувала ProArt Display OLED PA32DCM, якій має 31,5-дюймову OLED-панель 4K зі стандартною конфігурацією RGB-смуг, з максимальною яскравістю 700 кд/м2 та 99% покриттям гами DCI-P3, що показує неймовірно контрастне та деталізоване HDR-зображення. Дисплей PA32DCM має алюмінієве покриття та компактну підставку, його можна вбудувати у міжкімнатну перегородку, щоб зробити робоче місце просторішим, або повісити на стіні вертикально чи горизонтально. Крім того, PA32DCM має цілий набір інтерфейсів, зокрема, Thunderbolt 4.



У професійних студіях, де використовується кілька дисплеїв ProArt з апаратною підтримкою калібрування, їх всі можна калібрувати одразу за допомогою порталу ProArt Color Center. Це онлайн-інструмент, призначений допомогти користувачам централізовано керувати точністю відтворення кольорів на кількох дисплеях ProArt одночасно. Він дозволяє дізнатися, коли востаннє калібрувалися монітори, коли їх потрібно знову відкалібрувати та складати графік калібрування для кількох моніторів, навіть якщо ті використовують різні колірні параметри та розташовані у різних місцях. Наприклад, можна запланувати калібрування моніторів для команди дизайнерів у Лондоні, що працюють зі sRGB, та команди відеоредакторів у Тайбеї, які користуються DCI-P3. У визначений час ProArt Color Center відкалібрує ці монітори.



Ще одна новинка ASUS – ProArt Display PA279CRV. Це 27-дюймовий HDR-монітор формату 4K, призначений для професійних відеоредакторів. Його дисплей пройшов сертифікацію Calman Verified, що засвідчила його широку колірну гаму, яка охоплює 99% DCI-P3 та 99% Adobe RGB та відкалібрована на заводі до рівня Delta E < 2 для винятково точного відтворення кольорів. PA279CRV на 30% тонший за попередню модель та має на 33% меншу підставку, а отже, займає менше місця на робочому столі.



Для додаткової зручної вбудований порт USB-C підтримує інтерфейс DisplayPort, супершвидку передачу даних та передачу 96 Вт енергії через один кабель.



На додачу до 27-дюймової моделі PA279CRV, ця серія пропонує також 24-дюймову модель ProArt PA248CRV та 32-дюймову ProArt PA329CRV. Усі три монітори створені з турботою про довкілля: вони відповідають міжнародним екологічним стандартам, на 85% складаються з переробленого пластику та мають паперове паковання, яке можна легко переробити.

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