Монитор Lenovo ThinkVision P40w-20 оснащен интерфейсом Thunderbolt 4

6 апреля 2021 г., 13:04

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Компания Lenovo представила дисплей премиум-класса ThinkVision P40w-20, который, по заявлению производителя, является первым в мире профессиональным монитором с интерфейсом Thunderbolt 4. Устройство с расширенными возможностями обеспечивает комфортную работу благодаря большому количеству портов.

Монитор ThinkVision P40w оснащен широким 39,7-дюймовым экраном с соотношением сторон 21:9 и разрешением WUHD (5120×2160). Дисплей использует технологию Natural Low Blue Light с сертификацией TÜV Rheinland Eyesafe Display Certification, которая снижает уровень излучения синего света, чтобы пользователи не уставали во время длительной работы за монитором. При этом технология не нарушает точность цветопередачи и производительность дисплея.

Монитор с док-станцией USB-C имеет до 12 портов, включая два порта Thunderbolt 4 для передачи данных, а также зарядку до 100 Вт с технологией Smart Power.

Сообщается, что ThinkVision P40w-20 поддерживает технологию Intel AMT, что обеспечивает стабильное и безопасное соединение для удаленного использования и обслуживания подключенных устройств. С помощью реализованной в новинке технологии eKVM к монитору можно одновременно подключить два ПК, а поддержка True Split позволяет выводить оба экрана на монитор «картинка за картинкой» (Picture-by-Picture) и демонстрировать один из них во время видеоконференции.

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