Монитор как инструмент для достижения бизнес-результатов

10 сентября 2020 г., 18:22

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Может показаться, что смартфоны и ноутбуки вытесняют мониторы с наших рабочих столов. Но недавнее исследование Future of Work 2020, проведенное IDC совместно с Dell, говорит об обратном и одна из главных тем данного отчета — правильное использование мониторов в рабочем пространстве.

По мере того как граница между личной жизнью и работой становится все более размытой, а период карантина поставил достаточно жесткие условия для удаленной работы, перед компаниями возникает все больше различных вызовов. И одна из них — создание рабочих мест, повышающих эффективность сотрудников. IDC прогнозирует, что к 2024 году 30% фирм будут полагаться на безопасную, высокоинтегрированную экосистему для совместной работы, которая поможет компаниям функционировать в рамках концепции borderless organizations.

И стоит отметить, что мониторы являются одним из ключевых элементов совместной работы. Правильно выбранные дисплеи повышают эффективность проведения встреч, и дело не только в удобстве, скажем, во время проведения видеоконференцсвязи, что впрочем также крайне важно. Правильно подобранный дисплей позволяет быстро включаться в командную работу, генерировать нужный контент и обмениваться им.

Для миллениалов и работников поколения Z такие факторы, как воздействие на окружающую среду, социальная осведомленность, являются весьма важными при выборе работодателя. Фактически, к 2021 году 35% работников будут рассматривать работодателей с учетом социальных и экологических факторов. В этом контексте Dell постоянно расширяет границы в поисках способов снижения воздействия на окружающую среду, стараясь разрабатывать энергоэффективные мониторы. На сегодняшний день семь мониторов компании зарегистрированы как EPEAT Gold, а большинство других были удостоены отметки ENERGY STARMost Efficient Mark в 2020 году.

Новые рабочие нагрузки, связанные с обработкой данных, визуализацией или проектированием на основе AR, приведут к тому, что сотрудникам потребуются устройства с большой диагональю.

Сверхширокие мониторы дают множество преимуществ — они позволяют просматривать сразу несколько окон без прокрутки или переключения вкладок. Еще один важный момент — организации смогут сократить общие расходы на ИТ и обслуживание, устраняя необходимость установки нескольких мониторов и кучи кабелей на каждом рабочем столе. Многие профессионалы, в том числе финансисты, архитекторы и дизайнеры, уже сегодня используют дисплеи с большой диагональю. По оценкам IDC поставки сверхшироких мониторов неуклонно растут на протяжении последних лет (2015-2019).

Еще один важный момент точность цветопередачи — сегодня он становится актуален во многих отраслях, и речь идет не только о нишевом использовании, например, в полиграфии или в медицине (для точной диагностики). Правильная цветопередача становится важным атрибутом практически в любом бизнесе, особенно если речь идет о работе с контентом высокого разрешения, таким как AR/VR, 3D. Задачи по созданию высококачественного контента приведут к более широкому использованию дисплеев с точной цветопередачей. Мы уже наблюдаем сдвиг, в рамках которого все шире используются мониторы с матрицами IPS, обеспечивающими лучшее визуальное восприятие и цветопередачу по сравнению с TN-панелями. Согласно данным IDC, в 2019 году на мониторы с панелями IPS пришлось 50% от общего объема поставок в мире.

Поскольку производители продолжают совершенствовать мониторы, эти устройства должны будут соответствовать последним отраслевым стандартам и поддерживать возможность решения более широких задач по точности цветопередачи и качеству воспроизведения изображения.

В непрекращающейся битве за удержание самых талантливых сотрудников организации будут уделять все больше внимания тому, чтобы обеспечить их высокоуровневыми решениями для работы.

Академические исследования показали прямую взаимосвязь между положительным опытом сотрудников и эстетикой рабочего места. Мониторы являются неотъемлемой частью этого подхода, поскольку большинство работников проводят в среднем восемь часов в день перед экраном. Эти устройства служат основным инструментом для просмотра, создания и взаимодействия с цифровым контентом, а также для совместной работы с коллегами и клиентами.

Совершенно очевидно, что в будущем будут востребованы мониторы с более точной передачей цвета, обеспечивающие плавную работу с приложениями, обладающие высоким разрешением и позволяющие выводить на экран больше информации. Время однообразных дисплеев прошло. Организации могут подобрать именно ту модель монитора для сотрудника, которая позволит ему наиболее эффективно выполнять работу и при этом в максимально комфортных условиях.

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