Момент истины

12 июля 2021 г., 17:05

+11

голос Tweet

Внутренний опрос персонала Apple свидетельствует, что, несмотря на смягчение позиции компании относительно удалённой работы – предполагается, что с сентября им можно будет работать три дня в неделю в офисе, а два дня – дома, – сотрудникам этого мало. 90% опрошенных согласились, что им важны возможности удалённой работы, а 58% признали, что беспокоятся, что из-за недостаточно гибкой политики в этом плане часть сотрудников уволится.

Правда, оцените новояз – в опросе удалённая работа обозначена как «location-flexible work options» и может таким образом подразумевать, что работа не из дома, а просто из другого офиса компании тоже подпадает под такую опцию.

Впрочем, по данным опросов сервиса Indeed, доля работающих удалённо снизилась вдвое по сравнению с пиком в мае прошлого года. А Goldman Sachs и JPMorgan, к примеру, уже вернули своих сотрудников на полную рабочую неделю в офисе, хотя их конкуренты из Citigroup разрешают гибкий график – три дня в офисе, два удалённо.

Конечно, суровые нью-йоркские банкиры – это вам не хипстерские калифорнийцы. Пока Facebook и другие компании осторожно намекают, что работа не из Долины может привести к изменениям в оплате труда, CEO Morgan Stanley месяц назад прямо заявил: «Если вы хотите зарплату как в Нью-Йорке, вы должны работать в Нью-Йорке. Никаких "Я в Колорадо и получаю зарплату, как будто сижу в Нью-Йорке"».

На самом деле именно сейчас и разворачивается настоящий эксперимент. Когда год назад все вынуждены были работать из дома, деваться было некуда. А вот теперь есть выбор и можно будет понаблюдать – кто какой режим введет и какой результат получится. Только, пожалуйста, не путайте – «Ну сейчас все свалят работать к тем, кто не заставляет ходить в офис» не является результатом. Успешность бизнеса определяется не наймом сотрудников, а итоговыми показателями и положением на рынке. Так что, если и через пять, и через десять лет JPMorgan и Goldman Sachs останутся в таком же положении в сравнении с Citigroup, тезис о моментальности победы удалёнки будет выглядеть курьёзно.

***

В тоже время в Google небольшой скандал – рядовые сотрудники недовольны тем, что компания не может определиться с правилами удалённой работы, то планирует релокацию команд в более дешевые регионы с урезанием зарплат, то отменяет эти планы и откладывает окончательное решение на август. При этом один из топ-менеджеров, старший вице-президент по инфраструктуре Урс Хёлцле, объявил, что переезжает с семьей на год в Новую Зеландию и будет работать оттуда, регулярно прилетая в Сан-Франциско.

Всё это, конечно, выглядит как политика двойных стандартов и таковой и является – компания изначально настраивалась на возвращение в офисы и какую-то гибкость начала проявлять только под давлением сотрудников, пообещав к августу наладить процессы согласования гибких графиков. Тот факт, что Хёлцле объявил о своём решении 29 июня, то есть и тут обойдя публичный процесс, только подчеркивает неравноправие сотрудников.

Впрочем, честно говоря, большая гибкость графика для топ-менеджеров не является каким-то исключением. Тем более что она редко подразумевает возможность жить не рядом с головным офисом, а гораздо чаще – ненормированный рабочий день и регулярные (читай – очень частые) перелеты по всему миру. Но вот соблюсти внешнюю корректность в мелочах было бы неплохо.

Момент истины

Вы можете подписаться на нашу страницу в LinkedIn!