Mojo Vision – чи відбудеться розумна контактна лінза

7 июля 2022 г., 11:15

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Нинішня хвиля інтересу до віртуальних світів далеко не перша, але цікава тим, що породила досить незвичайні проєкти. На одному з них хотілося б коротко зупинитись.

Перша публічна демонстрація розумної контактної лінзи Mojo Lens відбулася на CES 2020. Але це рішення можна було лише розглянути, але не надіти. Ймовірно, розрахунок був розігрівання інтересу публіки та інвесторів, але при цьому не допустити гучного провалу через недостатньо хороше опрацювання проєкту. І справді, стартап отримав масу публікацій у тому числі на великих майданчиках. Після чого було майже півторарічне затишшя. І ось днями воно було перервана досить незвичайною заявою. Виявляється, глава Mojo Lens Дрю Перкінс (Drew Perkins) вперше випробував своє дітище під час нетривалого тестування. Погодьтеся, виглядає досить дивно: виходить, що призначений для носіння пристрій і досі боялися використовувати за прямим призначенням?



Якщо уважно вивчити суть розробки, то, мабуть так і є. Посудіть самі. Контактна лінза Mojo Lens оснащена повним набором електроніки, щоб виконувати покладені на неї функції дисплея доповненої реальності: тут й MicroLED дисплей з роздільною здатністю 250х250 та діаметром 0,5 мм, що відповідає щільності зображення 14000 ppi; й крихітний процесор ARM Core M0; й радіомодуль з опорної 5 ГГц для передачі даних; й модуль відстеження руху, куди входять акселерометр, гіроскоп та магнітометр. Чесно кажучи, важко уявляю, як таке оснащення можна було вписати в дуже обмежені масогабаритні показники контактної лінзи.



Повідомляється, що енергоживлення забезпечується мініатюрними батареями, але, гадаю, набагато зручніше було б виконувати це за допомогою безконтактного каналу. Тим більше, що в козирку кепки випробувача було розміщено радіоантену, покликану покращити ефективність каналу зв'язку з виносним блоком управління. Тому можна було б покласти на неї цю функцію.



Розумна лінза має можливість відстежувати погляд, щоб виводити картинку в поле зору. Функціональність рішення, зокрема, включає виведення тексту телесуфлер. За задумом розробників, такий пристрій має відкрити епоху «невидимого комп'ютера». Розповідаючи про досвід використання Mojo Lens, Дрю Перкінс повідомив: «Я виявив, що можу взаємодіяти з компасом, щоб орієнтуватися, переглядати зображення. Зрештою, це інструмент, який може дати людям невидимого помічника протягом дня, щоб залишатися зосередженим, не втрачаючи доступу до інформації, необхідної їм, щоб почуватися впевнено у будь-якій ситуації», - сказав глава Mojo Vision.

Після ознайомлення з цією інформацією виникли суперечливі відчуття. З одного боку, в проєкт закладена досить перспективна ідея «невидимого комп'ютера», який може докорінно змінити людино-машинну взаємодію. З іншого, не залишає думку про те, що за цими красивими картинками поки немає нічого реального, крім емуляції. Навіть перше реальне використання рішення не було виконане незалежним експертом. Втім, разом з вами стежитимемо за досягненнями Mojo Vision, щоб розібратися чи злетить розумна контактна лінза або залишиться гарним проєктом на папері.

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