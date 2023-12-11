Могильний камінь на європейському AI?

11 декабря 2023 г., 17:35

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Європейські законодавці розробили умови регулювання технологій штучного інтелекту, які стануть основним найжорсткішим режимом обмежень на їх розвиток.

Законодавці передбачили дворівневий підхід, який передбачатиме певні вимоги для моделей загального користування типу ChatGPT та жорсткіші для моделей вузького призначення. Деталі ще узгоджуються, але відомо, що депутати планують жорстко обмежити використання технологій розпізнавання обличчя, які мають бути доступні лише вузькому колу правоохоронних органів. Обмеження включають також заборони використання AI для social scoring, тобто, наприклад, оцінки благонадійності, і навіть використання систем, які «маніпулюють поведінкою людини в обхід його вільної волі». Забороняється також використовувати AI для експлуатації вразливих верств населення – через вік, хвороби, економічну ситуацію тощо.

Єврокомісар Тьєррі Бретон стверджує, що майбутній закон стане не просто зведенням правил, а стартовим майданчиком, завдяки якому європейські стартапи та дослідники зможуть очолити глобальні перегони в частині AI.

Набагато ймовірніше, що цей закон стане могильним каменем на європейських технологіях. 30 років наростаючого відставання у розвитку передових технологій, які мають масове застосування, не змусили задуматися про можливі причини цього і Європа продовжує самозакопуватися через нові заборони.

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