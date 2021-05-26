Модульность — это еще и мобильность

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Украинский офис Schneider Electric познакомил с уже введенным в эксплуатацию модульным дата-центром, который был реализован в рамках международного проекта для Национальной Полиции Украины.

Мобильный ЦОД потребует не более четырех часов для запуска на новой локации

Представляя проект, Олег Маловичко, заместитель начальника управления телекоммуникаций Национальной Полиции, сообщил, что цифровизация — это одна из приоритетных задач данного государственного органа. Она является неотъемлемой частью проводимого здесь с 2015 года реформирования. В настоящее время информационная инфраструктура Национальной Полиции насчитывает около 45 систем, которые позволяют оперативно реагировать на поступающие запросы граждан, а также взаимодействовать с другими государственными органами. «Введение в строй построенных в рамках данного проекта двух ЦОДов позитивно повлияло на работу Национальной Полиции и других структур Министерства внутренних дел Украины. Одним из реализованных на вычислительных ресурсах этого дата-центра стал сервис, нацеленный на защиту прав задержанных граждан. Его реализация была осуществлена при поддержке международных партнеров — UNOPS и Консультативной миссии в ЕС, что включило как создание самих модульных дата-центров, так и их оснащение серверным оборудованием», — отметил Олег Маловичко.

Корпус мобильного ЦОД сформировали из двух морских контейнеров, один из которых полноразмерный, а второй — меньшего типоразмера

Рассказывая об особенностях реализации проекта Владимир Дохленко, директор департамента Secure Power в «Шнейдер Электрик Украина», сделал акцент на том, что подготовленный экспертами компании проект прошел тщательную экспертизу международных заказчиков, которые выступили организаторами тендера. Производитель располагает большим опытом создания подобных решений, так как располагает производственными мощностями в Испании (завод AST Modular), где выпускаются модульные ЦОДы. Обладая соответствующими технологиями, «Шнейдер Электрик Украина» сумела локализировать отдельные виды работ с привлечением только украинских специалистов. Это позволило обеспечить более привлекательные финансовые условия без потери технологичности решения.

Снаружи более узкой части смонтировано четыре мощных кондиционера

Принявший участие в мероприятии Олег Кравец, главный инженер проектов ЦОД «Schneider Electric Украина», познакомил с техническими решениями, реализованными в данном проекте. Среди главных требований, предъявленных в нем к модульному дата-центру, было обеспечение возможности его мобильности с максимальной оперативностью. Это, в частности, предусматривало возможность перевозки по общедоступным дорогам страны без необходимости трудоемкой сборки и разборки конструкции и без специального согласования на перевозку габаритных грузов.

Система пожаротушения и входные щиты электрооборудования расположены во вспомогательной части ЦОДа

Необходимость создания ширины проходов, согласно ПУЭ, потребовала использование

двух морских контейнеров, один из которых полноразмерный, а второй — меньшего типоразмера. При возможной перевозке в более широкой части, выполненной из поноразмерного контейнера, размещены стойки для серверного и активного сетевого оборудования. А снаружи более узкой части смонтировано четыре мощных кондиционера. В результате, обе половины могут быть транспортированы по автомобильным дорогам общего пользования. Была также спроектирована специальная ферма для безопасной погрузки во время транспортирования.

В основном помещении находятся стандартные стойки для серверов и активного сетевого оборудования

Все пространство мобильного дата-центра делится на две части: в основной размещены стойки, а вторая выполняет служебную функцию. Кроме технологического оборудования, здесь находится система пожаротушения и входные щиты электрооборудования. Кроме того, при заносе в ЦОД оборудования в холодное время года данный тамбур выполняет функцию зоны термостатирования, что не допускает появление конденсата на поверхности оборудования, планируемого к установке.

В мобильном ЦОДе установлен ИБП Symmetra PX мощностью 160 кВт и стойки с аккумуляторными батареями

Схема охлаждения серверного и активного сетевого оборудования в модульном ЦОДе выполнена по принципу холодного и горячего коридора с изолированием этих зон друг от друга. Размещенные в горячем коридоре кондиционеры могут работать в режиме free cooling. Это значительно улучшает энергоэффективность ЦОДа.

На текущее время мощность нагрузки в мобильном ЦОДе составляет 17 кВт

Контур энергоснабжения включает ИБП Symmetra PX мощностью 160 кВт и стойки с аккумуляторными батареями, расположенные в машинном зале. Рядом с модульным дата-центром находится дизель-генератор. Как сообщил Руслан Полюшко, главный специалист управления развития ИТ Национальной Полиции Украины, ЦОД начинает активно использоваться, ИТ-оборудование постоянно добавляется. На текущее время мощность нагрузки составляет 17 кВт.

Размещенные в горячем коридоре кондиционеры могут работать в режиме free cooling

Решение допускает возможность перебазирования в другое место без необходимости разборки оборудования и потребует не более четырех часов для запуска на новой локации.

Рядом с модульным дата-центром находится дизель-генератор

Подводя итог знакомству с данным решением, Владимир Дохленко сообщил, что оно было создано в весьма сжатые сроки. Так на проектирование и согласование ушло не более трех месяцев. А первый опыт эксплуатации нынешней холодной зимой показал отсутствие каких-либо конструктивных проблем и еще раз доказал высокую квалификацию команды и качество разработанного и внедренного технического решения. «Мы гордимся, что решения Schneider Electric легли в основу цифровизации Национальной Полиции Украины!», - подытожил Владимир Дохленко.

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