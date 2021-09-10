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Мобильное приложение Roi4Presenter упростит проведение презентации со смартфона

10 сентября 2021 г., 16:25
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Мобильное приложение Roi4Presenter упрощает провести презентацию со смартфона

 

 

 

Компания ROI4CIO выпустила мобильное приложение Roi4Presenter, которое в пару кликов позволяет организовать презентацию со смартфона. После загрузки и настройки презентации, проводящий презентацию получает веб-ссылку и отправляет своим слушателям. Те, в свою очередь могут в любое время посмотреть презентацию в браузере, оценить слайды и задать вопросы. Спикер получает уведомление, когда кто-то зашел в презентацию или начал диалог в чате, и может подключиться, чтобы продолжить показ вживую, используя смартфон как пульт управления.

Первая официальная версия приложения для iOS и Android доступна бесплатно, чтобы пользователи могли попробовать и оценить преимущества, которые позволяют не только держать все презентации под рукой, но и легко вовлекать аудиторию в обсуждение, а также обучать новых сотрудников.

«Больше не нужно договариваться о времени со слушателями и повторять одну и ту же презентацию по многу раз. Roi4Presenter дает возможность слушателю за 2-3 минуты ознакомиться с основным содержанием презентации, выбрав длительность показа, а также посмотреть ответы на часто задаваемые вопросы. Докладчик же может проводить несколько презентаций одновременно без личного присутствия, давая ссылку на запись. При этом он имеет возможность подключиться к каждому и продолжить общение вживую», – говорит Анна Санникова, директор по маркетингу ROI4CIO.

Мобильное приложение Roi4Presenter упрощает провести презентацию со смартфона

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