Мобільні ремонтні майстерні покращать обслуговування БПЛА на фронті

2 января 2025 г., 11:25

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Міноборони зазначає, що види та кількість безпілотних літальних апаратів, які застосовуються на полі бою, постійно збільшуються. Вони потребують ремонтів та обслуговування.

Український виробник та Міністерство оборони співпрацюють над вирішенням цієї задачі у вигляді спеціалізованої мобільної майстерні для безпілотників. Основна мета – задовольнити потребу Сил оборони України у ефективному польовому ремонті та відновленні широкого спектру безпілотних авіаційних комплексів українського виробництва.

Куратором нової розробки є Головне управління оборонних інновацій Міністерства оборони.

«Наші військові мають золоті руки, але ми також знаємо, що вони змушені ремонтувати БпЛА у складних польових умовах. Аби цей процес став зручнішим та більш ефективним, ми хочемо поліпшити умови роботи майстрів. Новинка потрапить на фронт лише з урахуванням побажань тих, хто буде нею користуватися», – прокоментував підполковник Євгеній Ткаченко, начальник Управління безпілотних авіаційних систем Головного управління оборонних інновацій.

Базою для майстерні стане спеціальний транспортний засіб підвищеної прохідності. Це дасть можливість ремонтувати безпілотники практично у будь-якій точці країни і за будь-яких погодних умов. Автономність майстерні буде досягнуто завдяки власній системі живлення потужністю 11 кВт, засобам зв’язку та двохдіапазонним роутерам.

Зазначається, що транспорт буде облаштований робочими місцями для проведення робіт з монтажу, ремонту, налагодження електронного обладнання, виконання зварювальних робіт. Також будуть встановлені пересувні стелажі та полиці для робочих інструментів і обладнання, які легко демонтуються та можуть бути винесені назовні.

Крім того, передбачена можливість зонування салону для відокремлення місць з підвищеним виділенням шкідливих речовин.

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