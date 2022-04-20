Мобільні оператори продовжують відновлення зв'язку на звільнених від окупантів територіях

20 апреля 2022 г., 11:15

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Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України повідомила, що Національний центр оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій (НЦУ) при Держспецзв’язку не лише ефективно управляє мережами в умовах війни, а й бореться з ворогами. Фахівці НЦУ та інтернет-провайдери заблокували низку каналів доступу до інтернет, які окупанти використовували для власних цілей.



За запитом Львівської міської ради НЦУ спільно з ПрАТ «Київстар» підключили ще одну сирену цивільного захисту до інтернет. Завдяки цьому більше львів’ян та гостей міста зможуть оперативно отримувати оповіщення про сигнали повітряної тривоги.



Представники НЦУ продовжують координацію дій мобільних операторів з відновлення роботи базових станцій на звільнених від окупантів територіях. Завдяки спільним діям було відновлено покриття в смт Димер Київської області.



Київстар повідомляє, що протягом попереднього тижня фахівці компанії повернули зв’язок у семи населених пунктах. Ремонтні бригади відновили роботу 49 базових станцій та замінили понад 3,5 км оптоволокна.



Аварійна бригада Укртелекому усунула пошкодження волоконно-оптичної лінії зв’язку в Чернігівській області. Фахівці провели необхідні роботи протягом лічених годин і відновили надання ІР-послуг для абонентів міста Ічня.

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист