Мобільні оператори об’єднуються та запускають національний роумінг

7 марта 2022 г., 15:05

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7 березня 2022 року мобільні оператори Київстар, Vodafone Україна та lifecell разом з Міністерством цифрової трансформації України, Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України, Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку разом з Українською асоціацією операторів зв'язку «Телас» оголошують про запуск національного роумінгу в Україні. Це означає, що абоненти зможуть перемикатися на мережу інших операторів, якщо немає можливості використовувати сигнал свого мобільного оператора.



В умовах військової агресії мобільні оператори та Міністерство цифрової трансформації, ДССЗІ, НКЕК України та «Телас» об’єднали свої зусилля, щоб забезпечити безперервність послуг зв'язку для своїх абонентів.



Тому відсьогодні запускається національний роумінг між операторами в тестовому режимі.



Перш за все він буде підключений в зоні активних бойових дій (Харківська, Херсонська, Сумська, Полтавська, Дніпропетровська, Запорізька, Донецька, Луганська, Кіровоградська, Миколаївська області), далі у Чернігівській, Житомирській, Черкаській та Вінницькій областях і згодом по всій території України. Тобто при зникненні зв’язку одного оператора абонент зможе підключати вручну зв'язок іншого оператора.



Наразі національний роумінг доступний для голосових дзвінків та SMS-повідомлень по Україні у всіх мобільних операторів.



Задля надійного функціонування мережі, оператори технічно реалізовуватимуть можливість користуватися національним роумінгом поступово. Спочатку національний роумінг буде підключено для абонентів контрактної форми обслуговування і протягом трьох наступних днів будуть підключені абоненти передплаченого зв’язку.



Що треба знати про використання національного роумінгу для абонентів:

• назва мережі може змінитись на ту, покриття якої використовується;

• національний роумінг не потребує додаткової плати від абонентів;

• тарифікація дзвінків та SMS відбувається згідно із умовами тарифного плану вашого оператора.



Як підключитись до мережі іншого оператора:

1. Відключити автовибір мережі.

Для Android: Налаштування – Мобільна мережа (чи Підключення) – Оператор

Для iOS: Параметри – Стільникові дані – Вибір мережі

2. Знайти й вибрати доступну мережу вручну: Vodafone UA, UA-KYIVSTAR чи LIFECELL

3. Якщо зареєструватися не вдалось, то треба спробувати ще раз або вибрати іншу мережу

4. Перевірити можливість проходження дзвінка, SMS.



Якщо не вдалося підключитися до мережі іншого оператора, абоненту варто спробувати перезавантажити телефон.



Важливо: раз на день треба намагатись повернутись (підключитись) до мережі свого оператора. Вручну або увімкнувши автовибір мережі.

Звертаємо увагу на те, що підключення національного роумінгу передбачає значне навантаження на мережі операторів. Відтак це може впливати на якість роботи деяких послуг.

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист